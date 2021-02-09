Картофельная запеканка на сковороде: просто натираем сырой картофель на терке и добавляем сыр

Рецепт понравится всем, кто не любит долго стоять у плиты, но любит вкусно поесть. Уверяем, блюдо понравится не только вам, но и вашим родным. Готовится запеканка быстро из минимального количества продуктов.

Ингредиенты:

картофель – 3 шт.

яйца – 1 шт.

петрушка

соль, перец – по вкусу

растительное масло

сыр плавленый тостерный – 3-4 ломтика

Приготовление:

1. Нарезаем петрушку, смешиваем с яйцом. Солим, перчим по вкусу и хорошо перемешиваем вилкой.

2. Три картофелины очищаем, натираем на крупной терке. Затем нужно отжать сок.

3. На сковороду наливаем растительное масло. Выкладываем слой картофеля, разравниваем вилкой или лопаткой. На картофель равномерно выливаем яичную смесь с зеленью.

4. Сверху кладем кусочки сыра. Распределяем вторую часть картофеля. Солим, перчим и накрываем крышкой. Жарим на среднем огне до золотистой корочки. Затем с помощью тарелки или крышки переворачиваем на другую сторону. Жарим еще несколько минут до готовности.

Подаем запеканку со сметаной.

Пошаговый рецепт смотрите в видео:

Источник: 1 Минута