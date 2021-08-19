Катя Осадчая и Юрий Горбунов стали родителями во второй раз: первые фото из роддома

Об этом сообщила телеведущая в своем Инстаграм-блоге. Катя Осадчая опубликовала трогательное фото из роддома. На снимке молодая мама держит крохотную ручку новорожденного сына.

"Привет, наша новая вселенная! Я мама троих сыновей. Юрий Горбунов, спасибо тебе за то, что каждую минуту был рядом, у нас получаются хорошие мальчики", - написала Катя Осадчая.

Стоит отметить, что Горбунов и Осадчая до последнего не рассказывали о том, когда Кате рожать, а также не называли пол ребенка. Поэтому, такая радостная новость стала настоящей неожиданностью для поклонников звездного семейства.

Поклонники поздравили молодых родителей в комментариях.

"Поздравляю, будьте здоровы", "Поздравляю с рождением сына", "Здоровья и сил маме и малютке", "Самые теплые и лучшие пожелания", "Ура! Мама троих мальчиков!", "Здорово!!! Поздравляем!!!

Здоровья и счастья всей вашей семье!", - пишут комментаторы.

Напомним, у Кати Осадчей и Юрия Горбунова есть общий сын Иван, которому 4 года. Также у телеведущей есть сын от первого брака — 18-летний Илья.

Катя Осадчая с сыном Ильей

Катя Осадчая до последнего скрывала беременность и рассекретила свое положение только на 6-м месяце беременности, когда скрывать живот стало невозможно. Интересно, что Осадчая до последнего работала. Она снималась в "Светской жизни", вела мероприятия, а за 2 дня до родов провела "Вечер премьер".

Источник: 1 Минута