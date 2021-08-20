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Катя Осадчая наслаждается третьим материнством: показала, как кормит малыша

Катя Осадчая наслаждается третьим материнством: показала, как кормит малыша

У нее родился сын, имя которому Горбунов и его избранница еще не придумали. Екатерина решила не скрывать своего состояния, и практически сразу после родов показала, как она выглядит. Судя по лицу телеведущей, роды были не сложными и не сильно ее истощили — выглядела она на снимках радостно и весело, только совсем немного уставшей.

На данный момент телезвезда канала 1+1 Осадчая вместе с сыном еще находится в роддоме, но уже вышла на связь с поклонниками. Знаменитость показала, как кормит малыша.

Снимок жена Юрия Горбунова выложила в Инстаграм-историю

Катя Осадчая наслаждается третьим материнством: показала, как кормит малыша Екатерина Осадчая показала, как кормит новорожденного сына

На руках в белом одеяле Екатерина держала крошечного сына, которого кормила грудью. Фотографию она сделала после прямой трансляции в утренней программе

Отметим, что Екатерина Осадчая — телеведущая, которая продолжила звездный беби-бум. В 2021 году многие звезды стали родителями — кто впервые, а кто уже родитель с опытом. Так, первенец появился у певицы МамаРика, у блогерши Даши Квитковой и Никиты Добрынина, также мамой стала певица Анастасия Приходько (для нее это уже третий ребенок). Кроме того, пополнение в семье было у певицы Кэти Топурии. Также мамой стала Юлианна Караулова, Василиса Фролова, Юлия Леус (жена телеведущего Андрея Джеджулы).

Рожают и рожают: Павлик, Топурия, Квиткова, Арзамасова, Узерли и другие звезды, ставшие родителями

Источник: 1 Минута

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