Казино Pin-Up проект Line-Up та гуманітарна допомога українцям

Війна – це руйнування, горе та голод. Відсутність вдома найнеобхіднішого. Дуже багато українських сімей залишилися без засобів для існування та змушені були переїхати з постійного місця проживання. Це негативно позначається на фінансовому становищі кожної сім'ї. Знаючи про всі труднощі українських родин, керівництво казино Pin-Up прийняло рішення не стояти осторонь, а підключитися до надання допомоги незахищеним верствам населення. З цією метою було створено гуманітарний проєкт Line-Up. У фонд набирали для роботи лише досвідчених волонтерів, які пройшли спеціальну підготовку до роботи з українцями, які постраждали від війни.

Допомога мешканцям конкретних регіонів

Головним завданням програми Pin-Up Foundation є підтримка тих регіонів, які найбільше страждають від обстрілів. Прохання про допомогу надсилають жителі з різних прифронтових зон, оскільки лінія зіткнення є досить протяжною. По можливості фонд надає підтримку гуманітарними наборами регіонів, де відбуваються активні бойові дії та підприємства не мають можливості повноцінно працювати.

Що саме одержують українці від благодійного фонду Пін Ап:

продукти харчування;

гігієнічні набори;

ліки;

засоби обігріву.

Благодійна ініціатива казино Пін Ап підтримується його клієнтами. Кожен гемблер, який робить ставку, знає, що з виграшів певна сума відраховується на користь фонду, який допомагає українцям. Це дуже важливо - об'єднатися перед ворогом. Таким чином вдасться прискорити довгоочікувану перемогу та вистояти, пережити усі негаразди. Волонтери, професіонали, міжнародні спільноти спрямовують на підтримку українців величезні суми, які Фонд Pin-Up розподіляє між громадянами чесно.

Війна торкнулася кожного

Напевно, немає жодної родини в Україні, яка б не постраждала від війни та ракетних атак. Українці мужньо витримують усі складнощі та поневіряння, які пов'язані з цими обставинами. Однак далеко не кожен може справитися з усіма проблемами самостійно. Тому команда Pin-Up вирішила взяти на себе зобов'язання щодо забезпечення нагальних проблем незахищених верств населення.

Казино Пін Ап працює легально, і тому з його боку приходять в казну щомісяця мільйони гривень у вигляді сплати податків. За ці гроші держава має можливість забезпечувати армію, виплачувати допомогу українцям, здійснювати соціальні виплати. Також благодійність Pin-Up має велике значення для тих, хто опинився за межею бідності. Наприклад, для одного міста Первомайська Миколаївської області фонд закупив і доставив близько сорока тонн продуктів, а потім передав їх адміністрації. У результаті посилки отримали не лише жителі Миколаївської області, а й ВПО, які мешкають на її території.