Казино Слотс Сити: бонусы и регистрация
Одно из лучших мест для тех, кто хочет провести время весело и с пользой — казино Слотс Сити. Это онлайн-казино, которое было основано в 2021 году. Оно предлагает широкий выбор игр, включая слоты, настольные игры, видеопокер и живые игры.
Основная особенность компании заключается в том, что она ведет легальную деятельность: лицензировано и регулируется правительством Кюрасао. Это означает, что казино соблюдает строгие стандарты безопасности и честной игры.
Чем же интересен данное казино? Вот некоторые преимущества:
- Бонусы и акции: Slots City предлагает множество бонусов и акций, в том числе приветственный бонус, бонусы на депозит и бонусы лояльности. На поощрение могут рассчитывать как постоянные игроки, так и новые пользователи.
- Круглосуточная служба поддержки клиентов: компания предлагает круглосуточную службу поддержки клиентов, которая доступна по телефону, электронной почте и через чат.
- Безопасность и надежность.
- Возможность играть через ПК и через смартфон/планшет.
- Широкий выбор пополнения счета и вывода средств.
Какие акции предлагает Слотс Сити?
- Приветственный бонус: до 100% бонуса на депозит и 100 фриспинов
- Бонусы на депозит: бонусы на депозит до 50% и фриспины
- Программа лояльности: накопительные бонусы за игру
- Релоад бонусы: бонусы на повторные депозиты
- Акции: фриспины, турниры и другие специальные предложения
Чтобы получить бонус, вам необходимо создать учетную запись в Slots City и внести депозит. После внесения депозита вы сможете активировать бонус в разделе "Бонусный код" в своей учетной записи.
Как же пройти регистрацию?
- Перейдите на официальный сайт Slots City (можно зарегистрироваться и через приложение).
- Нажмите кнопку "Регистрация" в правом верхнем углу экрана.
- Введите свои личные данные, включая имя, адрес электронной почты, пароль и номер телефона.
- Примите условия и политику конфиденциальности.
- Нажмите кнопку "Зарегистрироваться".
Компания принимает игроков с разных стран, но только там, где регулятор имеет право вести свою деятельность. Кроме того, Слотс Сити имеет такие правила и ограничения:
- Минимальный возраст для игры в составляет 18 лет.
- Игрокам не разрешается создавать более одной учетной записи в Slots City.
- Игрокам не разрешается использовать бонусы в целях «отмывания денег».
- Slots City имеет право в любое время заблокировать учетную запись игрока без объяснения причин.