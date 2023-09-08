Казино Слотс Сити: бонусы и регистрация

Одно из лучших мест для тех, кто хочет провести время весело и с пользой — казино Слотс Сити. Это онлайн-казино, которое было основано в 2021 году. Оно предлагает широкий выбор игр, включая слоты, настольные игры, видеопокер и живые игры.

Основная особенность компании заключается в том, что она ведет легальную деятельность: лицензировано и регулируется правительством Кюрасао. Это означает, что казино соблюдает строгие стандарты безопасности и честной игры.

Чем же интересен данное казино? Вот некоторые преимущества:

Бонусы и акции: Slots City предлагает множество бонусов и акций, в том числе приветственный бонус, бонусы на депозит и бонусы лояльности. На поощрение могут рассчитывать как постоянные игроки, так и новые пользователи.

Круглосуточная служба поддержки клиентов: компания предлагает круглосуточную службу поддержки клиентов, которая доступна по телефону, электронной почте и через чат.

Безопасность и надежность.

Возможность играть через ПК и через смартфон/планшет.

Широкий выбор пополнения счета и вывода средств.

Какие акции предлагает Слотс Сити?

Приветственный бонус: до 100% бонуса на депозит и 100 фриспинов

Бонусы на депозит: бонусы на депозит до 50% и фриспины

Программа лояльности: накопительные бонусы за игру

Релоад бонусы: бонусы на повторные депозиты

Акции: фриспины, турниры и другие специальные предложения

Чтобы получить бонус, вам необходимо создать учетную запись в Slots City и внести депозит. После внесения депозита вы сможете активировать бонус в разделе "Бонусный код" в своей учетной записи.

Как же пройти регистрацию?

Перейдите на официальный сайт Slots City (можно зарегистрироваться и через приложение). Нажмите кнопку "Регистрация" в правом верхнем углу экрана. Введите свои личные данные, включая имя, адрес электронной почты, пароль и номер телефона. Примите условия и политику конфиденциальности. Нажмите кнопку "Зарегистрироваться".

Компания принимает игроков с разных стран, но только там, где регулятор имеет право вести свою деятельность. Кроме того, Слотс Сити имеет такие правила и ограничения:

Минимальный возраст для игры в составляет 18 лет.

Игрокам не разрешается создавать более одной учетной записи в Slots City.

Игрокам не разрешается использовать бонусы в целях «отмывания денег».

Slots City имеет право в любое время заблокировать учетную запись игрока без объяснения причин.

Новости портала «Весь Харьков»