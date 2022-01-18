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Кейтеринг: суть, виды, особенности

Кейтеринг представляет собой вид услуги по обслуживанию праздничных мероприятий. Организация мероприятий предусматривает готовку блюд, сервировку столом, контроль чистоты и т.д.

Кейтеринг: суть, виды, особенности

Суть кейтеринга

Суть данной услуги состоит в:

  1. Предварительное ознакомление с местом, где будет проведен праздник.
  2. Доставка всей необходимой мебели, столовых приборов и посуды, скатерти, оборудования, салфеток.
  3. Транспортировка техники для готовки или разогрева еды. Например, термоконтейнеры, пароконвектоматы, мармиты.
  4. Покупка продуктов для готовки по заранее составленному меню.
  5. Декоративное оформление место проведения в заранее оговоренном стиле.
  6. Сервировка столов.
  7. Подача и обслуживание.
  8. Уборка после окончания мероприятия.

Виды кейтеринга

Кейтеринг на закрытой площадке

Данный вид обслуживания заказывают крупные компании, которые обеспечивают питанием весь штат сотрудников. Повара и официанты работают в изолированных помещениях, которые полностью оборудованы всей техникой. Такая услуга позволяет компаниям экономить деньги и время, которые тратятся на покупку и доставку готовой еды. Как отмечают эксперты VIP Catering Foodbox, большой популярностью пользуется фудбокс, состоящий из мясных наборов, морепродуктов, салатов, бутербродов и закусок.

Кейтеринг на открытом воздухе

Услугой пользуются те заказчики, которым нужно устроить банкет на 200-300 человек. Сотрудники компании приготовят еду в ресторане и доставят по указанному месту проведения праздника. Данным видом кейтеринга пользуются те, кто устраивает свадьбу на открытом воздухе, и в живописных местах.

Социальный кейтеринг

Он применяется для проведения семейных праздников. Сотрудники ресторана согласовывают точный адрес выезда, дату и меню. В данном случае, персонал доставляет продукты и напитки. Договор на оформление территории и уборку заключается отдельно.

Кальянный кейтеринг

Данная услуга пользуется большим спросом среди любителей кальяна. Заказчики смогут оформить заказ по доставки напитков и кальяна. Специалист по приготовлению кальяна доставляет оборудование для кальяна и занимается готовкой курительных смесей.
Особенности услуги

Особенности кейтеринга

Сервис имеет ряд определенных особенностей. Например, сезонность. Некоторые виды кейтеринга имеют большой спрос в определенное время года. Еще одной особенностью является актуальность. Сервис становится актуальнее во время общенациональных конкурсов, спортивных чемпионатов, ярмарок и фестивалей. Главное преимущество кейтеринга обусловлено тем, что заказчику нет нужды тратить время на самостоятельную организацию праздника и готовку блюд. Гости могут наслаждаться едой, которую приготовили профессиональные повара.

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