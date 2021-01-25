Кексы на кефире: универсальный и недорогой рецепт выпечки, в которую можно добавить шоколад, изюм, орехи
Кексы на кефире – это самая простая выпечка, с которой справится даже начинающий кулинар. Тесто замешивается быстро и у всех получается вкусным. Его невозможно ничем испортить, ведь нужно просто соединить все ингредиенты.
Для приготовления вкусных домашних кексов понадобятся такие продукты:
- 400 г кефира
- 2 яйца
- 130 г сахара
- пакетик ванильного сахара
- 80 г растительного масла
- 500 г муки
- 1 ч. л. разрыхлителя
- изюм, шоколад, орехи, мак, ягоды на выбор
Приготовление:
Кексы на кефире
1. Яйцам смешиваем с сахаром, ванильным сахаром. Взбиваем миксером до растворения сахара. Должна получиться пышная масса.
2. Постепенно вливаем растительное масло и продолжаем взбивать, но уже на средней скорости.
3. Затем вливаем еще кефир и перемешиваем миксером.
4. В массу добавляем просеянную муку и разрыхлитель. Замешиваем ложкой густое тесто.
5. На этом этапе в тесто можно добавить изюм или шоколад. Также подойдут цукаты, апельсиновая цедра.
6. Формы для кексов заполняем тестом на 1/3. Подойдут бумажные, силиконовые или другие формы.
7. Выпекать кексы нужно 20-30 минут при 180 градусах.
Простой рецепт кексов на кефире
Источник: 1 Минута