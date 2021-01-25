Кексы на кефире: универсальный и недорогой рецепт выпечки, в которую можно добавить шоколад, изюм, орехи

Кексы на кефире – это самая простая выпечка, с которой справится даже начинающий кулинар. Тесто замешивается быстро и у всех получается вкусным. Его невозможно ничем испортить, ведь нужно просто соединить все ингредиенты.

Для приготовления вкусных домашних кексов понадобятся такие продукты:

400 г кефира

2 яйца

130 г сахара

пакетик ванильного сахара

80 г растительного масла

500 г муки

1 ч. л. разрыхлителя

изюм, шоколад, орехи, мак, ягоды на выбор

Приготовление:

Кексы на кефире

1. Яйцам смешиваем с сахаром, ванильным сахаром. Взбиваем миксером до растворения сахара. Должна получиться пышная масса.

2. Постепенно вливаем растительное масло и продолжаем взбивать, но уже на средней скорости.

3. Затем вливаем еще кефир и перемешиваем миксером.

4. В массу добавляем просеянную муку и разрыхлитель. Замешиваем ложкой густое тесто.

5. На этом этапе в тесто можно добавить изюм или шоколад. Также подойдут цукаты, апельсиновая цедра.

6. Формы для кексов заполняем тестом на 1/3. Подойдут бумажные, силиконовые или другие формы.

7. Выпекать кексы нужно 20-30 минут при 180 градусах.

Простой рецепт кексов на кефире

Источник: 1 Минута