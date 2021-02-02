Классические лепешки с джемом и сливками: когда гости на пороге

Ингредиенты

350 г муки самоподнимания, плюс еще для присыпки

Разрыхлитель

85 г сливочного масла, нарезанного кубиками

3 ст.л. сахарной пудры

175 мл молока

1 чайная ложка ванильного экстракта

выжать лимонный сок (см. советы ниже)

взбитое яйцо, глазировать

джем и взбитые сливки, для подачи

Метод

Шаг 1

Нагрейте духовку до 220C / 200C вентилятор / газ 7. Насыпьте самоподнимающуюся муку в большую миску с ч.л. соли и разрыхлителем, затем перемешайте.

Шаг 2

Добавьте масло, затем втирайте пальцами, пока смесь не станет похожей на мелкую крошку. Добавьте сахарную пудру.

Шаг 3

Перелейте молоко в кувшин и нагрейте в микроволновой печи примерно 30 секунд, пока оно не станет теплым, но не горячим. Добавьте экстракт ванили и немного лимонного сока, затем отставьте на мгновение.

Шаг 4

Поставить противень в духовку. Сделайте углубление в сухой смеси, затем добавьте жидкость и быстро перемешайте ножом для столовых приборов - сначала она покажется довольно влажной.

Шаг 5

Посыпать рабочую поверхность мукой и высыпать тесто. Обваляйте тесто и руки еще немного муки, затем перемешайте тесто 2-3 раза, пока оно не станет немного более гладким. Втисните в круг глубиной около 4 см. Возьмите 5-сантиметровый нож (ножницы с гладкими краями, как правило, режут более чисто и лучше поднимаются) и обмакните его в муку. Окунитесь в тесто и повторяйте, пока не получите четыре лепешки. Возможно, вам придется снова скрутить то, что осталось от теста, чтобы вырезать еще четыре.

Шаг 6

Смажьте верхнюю часть взбитым яйцом, затем аккуратно разложите на горячем противне. Выпекать 10 минут, пока не поднимется и не станет золотистым. В день выпечки ешьте только теплым или холодным, обильно посыпав джемом и сливками. Если замерзает, заморозьте, когда он остынет. Разморозьте, затем поставьте в низкую духовку (около 160C / 140C вентилятор / газ 3) на несколько минут.

Источник: 1 Минута