Классические лепешки с джемом и сливками: когда гости на пороге
Ингредиенты
350 г муки самоподнимания, плюс еще для присыпки
Разрыхлитель
85 г сливочного масла, нарезанного кубиками
3 ст.л. сахарной пудры
175 мл молока
1 чайная ложка ванильного экстракта
выжать лимонный сок (см. советы ниже)
взбитое яйцо, глазировать
джем и взбитые сливки, для подачи
Метод
Шаг 1
Нагрейте духовку до 220C / 200C вентилятор / газ 7. Насыпьте самоподнимающуюся муку в большую миску с ч.л. соли и разрыхлителем, затем перемешайте.
Шаг 2
Добавьте масло, затем втирайте пальцами, пока смесь не станет похожей на мелкую крошку. Добавьте сахарную пудру.
Шаг 3
Перелейте молоко в кувшин и нагрейте в микроволновой печи примерно 30 секунд, пока оно не станет теплым, но не горячим. Добавьте экстракт ванили и немного лимонного сока, затем отставьте на мгновение.
Шаг 4
Поставить противень в духовку. Сделайте углубление в сухой смеси, затем добавьте жидкость и быстро перемешайте ножом для столовых приборов - сначала она покажется довольно влажной.
Шаг 5
Посыпать рабочую поверхность мукой и высыпать тесто. Обваляйте тесто и руки еще немного муки, затем перемешайте тесто 2-3 раза, пока оно не станет немного более гладким. Втисните в круг глубиной около 4 см. Возьмите 5-сантиметровый нож (ножницы с гладкими краями, как правило, режут более чисто и лучше поднимаются) и обмакните его в муку. Окунитесь в тесто и повторяйте, пока не получите четыре лепешки. Возможно, вам придется снова скрутить то, что осталось от теста, чтобы вырезать еще четыре.
Шаг 6
Смажьте верхнюю часть взбитым яйцом, затем аккуратно разложите на горячем противне. Выпекать 10 минут, пока не поднимется и не станет золотистым. В день выпечки ешьте только теплым или холодным, обильно посыпав джемом и сливками. Если замерзает, заморозьте, когда он остынет. Разморозьте, затем поставьте в низкую духовку (около 160C / 140C вентилятор / газ 3) на несколько минут.
Источник: 1 Минута