Ко Дню независимости Украины Игорь Кондратюк срочно возвращается из США в Украину

Однако это решение не одобрили его поклонники. Фанаты, которые подписаны на страницу Игоря Кондратюка, массово начали писать свои недовольства, мол, почему это такой известный артист отдыхает не в Украине? На подобные комментарии Кондратюк решил не реагировать. Хейтеры, которые писали весь этот негатив, очень обрадовались, когда на машину телеведущего упало дерево после шторма.

На машину Игоря Кондратюка в Америке упало дерево

Сейчас Кондратюк, видимо, понял, что ему хочется домой, или же просто устал выслушивать весь этот негатив, и решил вернуться. Возвращение шоумена и телеведущего как раз совпадает с Днем Независимости Украины.

Игорь Кондратюк

В городе Буча, что в Киевской области, у горожан будет возможность встретиться с известным украинским ведущим Игорем Кондратюком. Об этом сообщает пресс-служба Бучанского городского совета на официальной странице в Facebook.

Игорь Кондратюк выступит в Буче на День независимости 2021

По информации источника, в городе пройдут съемки "Караоке на Майдане" при участии бессменного ведущего этого шоу. Принять участие, а также сфотографироваться со знаменитостью сможет каждый желающий абсолютно бесплатно.

Интересно, что сама по себе программа "Караоке на майдане" уже давным давно прекратила свое существование. Однако сейчас, судя по всему, решили отснять юбилейный выпуск в честь круглой даты — тридцати лет со дня провозглашения Независимости Украины.

Источник: 1 Минута