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Когда Хэллоуин 2020 в Украине — как отмечают хеллоуин в США

Когда Хэллоуин 2020 в Украине — как отмечают хеллоуин в США

Хэллоуин — сокращенное название праздника Дня всех святых. Он окутанный необычными традициями, и отмечают его более тысячи лет в ночь с 31 октября на 1 ноября. В 2020 году веселый праздник Хэллоуин выпадает на субботу.

Праздник зародился на территории современной Англии более двух тысяч лет назад. Тогда древние кельты праздновали в этот день завершение летнего сезона и наступление нового года. Их праздник назывался Самайн. Языческие племена были уверены, что в эту ночь открываются двери в потусторонний мир, откуда в мир людей приходят призраки умерших.

Празднование Хэллоуина в США

К Хэллоуину американцы готовятся уже с сентября. Традиций праздника Хэллоуин в США огромное количество. В эту ночь устраиваются вечеринки в костюмах нечисти, а дети ходят по домам и собирают сладости.

Также не стоит забывать и о тыквенных фонариках и лампах. В тыкве вырезают всю внутренность, прорезают дырки так, чтобы сделать зловещее лицо и устанавливают внутри свечи или небольшие фонарики. Такому предмету интерьера даже дали имя — Светильник Джека

Когда Хэллоуин 2020 в Украине — как отмечают хеллоуин в США

Накануне праздника магазины предлагают своим покупателям богатый ассортимент костюмов — каждый может нарядиться как в простого чертика или скелета, так и в костюм своего любимого персонажа. О гриме и говорить не стоит.

Когда Хэллоуин 2020 в Украине — как отмечают хеллоуин в США

Украшению американцы подвергаются также жилища. Они наполняются всевозможной мистической атрибутикой, связанной с ведьмами, черными кошками и тыквами-светильниками.

Когда Хэллоуин 2020 в Украине — как отмечают хеллоуин в США

Как празднуют Хэллоуин украинцы

В Украине праздник стал популярным в конце ХХ века. Многие традиции празднования Хэллоуина Украина позаимствовала у США.

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Украинцы также вырезают зловещую улыбку в тыкве и кладут внутрь зажженную свечу. Этот символ нам очень полюбился. Любимой традицией на Хэллоуин является переодевание в разные карнавальные костюмы. Некоторые адаптируют праздник под национальные традиции. Вспомним хотя бы образ Панночки из «Вия» Гоголя.

Когда Хэллоуин 2020 в Украине — как отмечают хеллоуин в США

Менее распространенной в Украине является традиция украшения домов в Хэллоуин, но гаданиями в эту страшную ночь особо интересуются. Девушкам можно погадать на суженного, или вообще на свою судьбу.

Хэллоуин обретает с каждым годом все большую популярность в Украине. К сожалению, из-за пандемии коронавируса, некоторые из традиций претерпели изменения и многие массовые, шумные и многолюдные мероприятия и празднества в целях безопасности отменяются.
Источник:  Новости Ю

Новости портала «Весь Харьков»

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Темы: праздник

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