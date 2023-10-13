Коли і як виникли суші: еволюція розвитку ролів і суші

Чи згодні ви з висновком, що суші ми полюбляємо саме за їх неперевершений смак? Але чи відомо вам, що спочатку суші виглядали зовсім не так, як ми звикли їх бачити? Ця страва має досить давню історію та багато версій щодо того, хто є родоначальником виникнення суші. Але як там не було, а замовити суші в Коломиї можна в будь-який час та насолодитися приємним освіжуючим смаком.

Що говорить нам історія про виникнення суші й ролів?

У істориків на цю тему немає єдиного джерела. Існує декілька версій. Згідно з першою версією, суші з'явилися на Південному Сході Азії десь 1300 років тому. А вже потім рецепт приготування дізналися китайці, а від них вже довідалися і японці. Друга версія говорить нам про те, що японські моряки ще в 6 ст. н.е., щоб зберегти тушки потрощеної риби, яку готували на продаж, від псування, обкладали їх рисом.

Вони помітили, що таким чином риба довго не псувалася і її можна було транспортувати вглиб острова. Проте перед вживанням риби, яка була доставлена по місту, рис просто викидали. І вже після виникнення рисового оцту, який стали додавати до рису, у їжу вже вживали не тільки рибу, а і рисові кульки з додаванням васабі. Щось схоже на сучасні суші - це вже винахід бере початок з кінця 19 ст., коли японці масово емігрували у Штати.

Який вклад в історію створення ролів додала Америка?

Каліфорнійські роли. Всім відомі нам роли беруть початок не з Японії, а вже з Америки. Цей варіант був придуманий у 1973 році в американському штаті Каліфорнія. Шеф - кухар японського ресторану певний час спостерігав за відвідувачами й помітив, що не всім подобався смак сирої риби та водоростей норі. Тому він зробив свою інтерпретацію цих ролів. Всередину поклав начинку із м'яса краба, смужку огірка й авокадо, а рис присипав червоною ікрою. Така страва настільки сподобалася відвідувачам, що роли стали популярними не тільки в Каліфорнії, а й в інших штатах. Роли Філадельфія. Тут історія приблизно схожа, як і у Каліфорнійських ролів. Звичайні американці не хотіли вживати у їжу жорсткі водорості норі. Тому один із кухарів створив рецепт нових ролів, які приготував навиворіт. Основна ідея полягала в тому, що роли завертали у слабосолоний лосось, який покривав рис зверху. До смаку додали ще вершковий сир. Таке поєднання: рис, норі, лосось, сир - прийшло до смаку усім відвідувачам. І такі роли отримали назву від сиру, який додавався до складу - Філадельфія.

Ось так, завдяки американцям, суші стали крокувати по Європі та знаходити все більше і більше прихильників. Хоча еволюція суші на цьому не зупинилася, їх і зараз кухарі різних ресторанів урізноманітнюють, додаючи нові інгредієнти та удосконалюючи смак. Так і сушисти із Pronto підготували для вас як класичні суші, так і авторські варіації суші та ролів.