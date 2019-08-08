Кому выгодно выселить лебедей из сада Шевченко?

Двух черных лебедей, которые пока что живут в парке Шевченко, пообещали переселить из искусственного озера в другое место. Пост с соответствующим обещанием опубликовал городской голова Геннадий Кернес в Фейсбук.

Спасибо» всем, кто купался в этом озере, пугая лебедей, кто кормил их всяким непотребным, кто пытался «помочь» им найти и залезть в свой домик, и многим другим - тоже «спасибо». В течение ближайшего времени мы найдем для этой прекрасной пары черных лебедей другое место жительства. Я дал задание отселить их оттуда.

Заместитель декана биофака ХНУ имени Каразина Дмитрий Шабанов говорит, что это далеко не лучшие условия для диких птиц, и показывает, как лебедь ныряет под воду и пытается искать пищу на каменном дне. Птицы думают, что там земля, где можно найти пищу, это инстинкт, который здесь они реализовать не могут , объясняет Дмитрий и добавляет: вся проблема в том, что лебеди - это не игрушка и не элемент декора.

Дмитрий Шабанов, биолог

Мені здається, що багато підводних каменів є загалом в ідеї застосувати тварин - великих, складних, вимогливих у якості декору. Фахівці з утримання птахів, яким я довіряю, розійшлися в думках, чи можна їх тут тримати, чи не можна. В усякому разі, якщо їх тут тримати, то треба тримати тут пост охоронців

Охранять птиц надо даже не от воров и вандалов, утверждает Дмитрий, но прежде всего от слишком хороших горожан, которые больше всего хотят покормить их хлебными крошками.

Дмитрий Шабанов, биолог

Я знаю, що птахи перетравлюють хліб дуже погано, і він призводить до порушення їх травлення. Хліб - це їжа глибоко оброблена під наші потреби, а не їх. Але звісно у більшості людей перша думка тут - хлібця дати

Сами же посетители парка говорят, что лебедей не кормят, но к предложению убрать птиц относятся неоднозначно - всем хочется видеть здесь пернатых, но никому не хочется им навредить.

Марина Гринько, харьковчанка

Та на шо їх забирати, нехай вони будуть. Красиво ж, людям приємно, людям приємно подивитися, ну, я так вважаю

Лилия Бекетова, харьковчанка

Красиво, конечно, когда они здесь плавают, но просто действительно - если их закормят чипсами - это неправильно, и каждый их хочет потрогать, погладить - вам же тоже неприятно, когда каждый встречный будет гладить

А вот в Харьковском антикоррупционном центре ситуацию видят совсем под другим углом – добавляют: забота о здоровье птичек может быть всего лишь очередным поводом для "распила" бюджетных денег, ведь вместо их домика в мэрии обещают установить фонтан, на который выделили еще 51 миллион гривен.

Евгений Лисичкин, активист ХАЦ

Вже дуже важко слідкувати за новими договорами, новими закупівлями, додатковими угодами, розірваннями договорів, і вже сягає дуже великих сум вартість цієї реконструкції. Ми розуміємо, що головний сад міста, але ми неодноразово бачили завищення вартості на матеріали , які використовуються під час реконструкції у саду Шевченко, про підрядників сумнівних і так далі

По данным антикоррупционеров, стоимость реконструкции сада уже достигает 800 миллионов гривен, и неизвестно, не увеличится ли она в ближайшее время.





Агентство Телевидения Новости