Концерт DZIDZIO и розыгрыш айфона: праздник #Караван’sDay в ТРЦ «Караван»
В субботу, 2 ноября, ТРЦ «Караван» отпразднует свой 12-й день рождения!
ТРЦ «Караван» с максимализмом настоящего подростка подошел к подготовке своего праздника. В насыщенной программе для гостей всех возрастов будет невероятный шоппинг, яркие шоу сразу на двух сценах и розыгрыш ценных призов – Apple iPhone X, телевизора SAMSUNG и гранта на обучение в компьютерной школе. Для самых активных пройдет турнир по лазертагу, любители селфи обнаружат эффектную фотозону «360», а сладкоежки попробуют разнообразные вкусные десерты.
Невероятную атмосферу всему празднику создаст световое DJ-шоу от DJ Forsage, а гвоздем программы станет зажигательный концерт уникального DZIDZIO!
Детальная программа:
Праздничная локация «Аллея к океанариуму»:
12:00 – 12:20 Хореографическое выступление от школы танцев «All Stars»
12:00 – 17:00 Дегустация десертов
12:20 – 12:40 Розыгрыш телевизора SAMSUNG
12:40 – 14:55 Вокальное, хореографическое выступление и показ детской моды от талант-студии «TOP STARS», школы танцев «All Stars», «Babyphotostars»
14:55 – 15:15 Розыгрыш гранта на обучение от школы программирования «Logika»
15:00 – 17:00 Cветовое DJ-шоу от DJ Forsage
15:00 – 17:00 Фотозона «360»
15:15 – 15:30 Конкурсы от харизматичного ведущего
15:30 – 16:00 Розыгрыш IPhone от ТМ «АЛЛО» и ТРЦ «Караван»
16:00 – 17:00 Показ детской моды от академии эстрадного искусства Kinder Mix Show
Праздничная локация «Главная сцена ТРЦ»:
12:00 – 14:00 Турнир по лазертагу
16:30 – 17:00 Интерактив от ведущего
17:00 – 18:00 Концерт DZIDZIO
Праздничная локация «Этаж 1 ТРЦ»:
12:00 – 17:00 Мейкап-комплимент от Beauty Zone «BROCARD»
12:00 – 17:00 Кастинг от продюсерского центра «Babyphotostars»
12:30 – 18:00 Мастер-классы по программированию от школы Logika
13:00 – 14:00 Игровая программа от Fly Kids и творческие мастер-классы для детей
Празднуйте, приходите на шопинг и зажигайте с нами на #Караван'sDay в ТРЦ «Караван»!
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