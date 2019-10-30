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30.10.2019 23:30
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Концерт DZIDZIO и розыгрыш айфона: праздник #Караван’sDay в ТРЦ «Караван»

В субботу, 2 ноября, ТРЦ «Караван» отпразднует свой 12-й день рождения!

ТРЦ «Караван» с максимализмом настоящего подростка подошел к подготовке своего праздника. В насыщенной программе для гостей всех возрастов будет невероятный шоппинг, яркие шоу сразу на двух сценах и розыгрыш ценных призов – Apple iPhone X, телевизора SAMSUNG и гранта на обучение в компьютерной школе. Для самых активных пройдет турнир по лазертагу, любители селфи обнаружат эффектную фотозону «360», а сладкоежки попробуют разнообразные вкусные десерты.

Концерт DZIDZIO и розыгрыш айфона: праздник #Караван’sDay в ТРЦ «Караван» Невероятную атмосферу всему празднику создаст световое DJ-шоу от DJ Forsage, а гвоздем программы станет зажигательный концерт уникального DZIDZIO!

Детальная программа:

Праздничная локация «Аллея к океанариуму»:

12:00 – 12:20   Хореографическое выступление от школы танцев «All Stars»
12:00 – 17:00   Дегустация десертов
12:20 – 12:40   Розыгрыш телевизора SAMSUNG
12:40 – 14:55   Вокальное, хореографическое выступление и показ детской моды от талант-студии «TOP STARS», школы танцев «All Stars», «Babyphotostars»
14:55 – 15:15   Розыгрыш гранта на обучение от школы программирования «Logika»
15:00 – 17:00   Cветовое DJ-шоу от DJ Forsage
15:00 – 17:00   Фотозона «360»
15:15 – 15:30   Конкурсы от харизматичного ведущего
15:30 – 16:00   Розыгрыш IPhone от ТМ «АЛЛО» и ТРЦ «Караван»
16:00 – 17:00   Показ детской моды от академии эстрадного искусства Kinder Mix Show

Праздничная локация «Главная сцена ТРЦ»:

12:00 – 14:00   Турнир по лазертагу
16:30 – 17:00   Интерактив от ведущего
17:00 – 18:00   Концерт DZIDZIO

Праздничная локация «Этаж 1 ТРЦ»:

12:00 – 17:00   Мейкап-комплимент от Beauty Zone «BROCARD»
12:00 – 17:00   Кастинг от продюсерского центра «Babyphotostars»
12:30 – 18:00   Мастер-классы по программированию от школы Logika
13:00 – 14:00   Игровая программа от Fly Kids и творческие мастер-классы для детей

Празднуйте, приходите на шопинг и зажигайте с нами на #Караван'sDay в ТРЦ «Караван»!

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