Коньки, лыжи, сноуборды и санки: в какую сумму выльется зимний отдых в Харькове?

Харьковская Швейцария. Даже в рабочий день - желающих покататься на лыжах или сноубордах - куча. За выход на снег придется выложить полсотни, пользоваться подъемником единоразово можно за тридцатку, часовой абонемент же будет стоить 150 гривен.

Инна сегодня решила отдохнуть на лыжах.

Инна

Ощущения замечательные, снег выпал, солнце, небо голубое, настроение отличное. Два часа для первого раза - я считаю нормально.

Денис же сегодня решил встать на сноуборд, говорит за доской пришел в лесопарк.

Денис

150 гривен за сноуборд. Ну, а планируем, не знаю - пока не надоест.

В Лесопарке говорит Ольга Гридина сейчас очень популярны беговые лыжи, ведь впервые за два года выпал хороший снег и ударил мороз. Администратор проката уверяет - клиентов хватает, и даже если сравнивать с прошлыми годами - желающих покататься на снегу учитывая карантин - меньше не стало.

Ольга Гридина, администратор проката зимнего орудия

Горка работает и при морозе, потому что там есть искусственный снег, в лесу искусственного снега не бывает - поэтому беговые. Если это будний день, то часик беговых лыж стоит - 50грн, каждый следующий стоит 20. Если это выходной день первый часик стоит -70, каждый следующий стоит 20. Размерчики у нас все, и детские. Их приводят первый раз на лыжи. С 27-го по 48-й. То есть это не проблема. Часа за два в принципе все накатываются, этого хватает.

А это каток на главной площади города. Здесь в связи с карантином тоже ввели ограничение - одновременно кататься могут только 50 человек.

Анастасия от коньков говорит в восторге с детства, такую ​​любовь к развлечению девушке привила мама. По традиции покататься вместе с ней пришла и сегодня.

Анастасия, школьница

Я защищаю себя маской и, если в маске хоть какое-то успокоение есть. Но все равно вероятность того, что кто-то заболел и кто-то болеет сейчас среди этих людей - все равно напрягает. По цене, конечно, вот хотелось бы с мамой покататься, но 300 гривен все-таки равно - это не маленькие деньги. Поэтому мне решили сделать вот такой небольшой подарок. И за 150 гривен один сеанс для ребенка прекрасно.

Но все равно одним из самых бюджетных и самых ярких зимних развлечений среди малышей - остается катание на санках или пластмассовых тарелках.

Маленький Илья и вовсе впервые катается на санках в своей жизни.

Илья, 6 лет

На санках, потому что на них можно дальше ездить.

Александр Иванов, папа Ильи

Потому что морозы пришли как раз, то была слякоть, и трава одна была. Ну от вчера началось, вот здесь было много стало детей и думаю, вот щас как-раз морозы, приду сейчас, пока снег не растаял хоть ребенок пускай покатается.

Ближайшую неделю снег по прогнозам харьковских синоптиков точно не растает. Так, к примеру, завтра, 17 января, осадков хотя и не будет, однако на дорогах гололед. Температура воздуха ночью от 18 до 23 ° мороза, а местами по области даже до - 30 °, днем ​​от 14 до 16 ° со знаком «-«. Начнется следующая неделя так же стужей- ночью до 21 градуса мороза, днем ​​воздух прогреется до - 11 градусов.

Агентство Телевидения Новости