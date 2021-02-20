Досуг
Перейти к списку новостей
20.02.2021 17:25
Просмотров: 200

Короткий спортивный топ и шикарная фигура: Настя Каменских делится секретом (Фото)

Короткий спортивный топ и шикарная фигура: Настя Каменских делится секретом (Фото)

Многие звезды стараются держать себя в хорошей физической форме. Это им необходимо, чтобы отлично выглядеть на сцене и для того, что их жизнь всегда в стрессовых ситуациях. Если не будет крепкого здоровья, то долго на олимпе славы не удержишься. Некоторые стараются больше делать физических упражнений на воздухе, другие предпочитают спортивный зал и тренажеры.

Настя Каменских недавно поведала своим поклонникам как правильно необходимо заниматься физическими упражнениями. К ее советам стоит прислушаться, для того, чтобы стать здоровее и краше.

Настя на своей страничке в Инстаграм разместила пост и фотографию. На фото она одета в короткий спортивный топ и совсем без макияжа. Ее начальный совет: физическим упражнениями нужно заниматься постепенно. Нагрузка должна быть небольшая на организм, но постепенно увеличившаяся.

Нужно конечно придерживаться диеты и ограничивать себя в жирной пище. Только нет необходимости увлекаться модными диетами. Просто определитесь что вам больше подходит, чтобы не набирать вес.

Необходимо сделать зарядку с утра. Потом отжимание и приседание. Только сразу не нагружайте себя. И потом увеличивайте каждый день нагрузку.

Когда вы занимаетесь спортом, думайте только о хорошем, это мотивирует.

Короткий спортивный топ и шикарная фигура: Настя Каменских делится секретом (Фото) Настя Каменских

Будьте заранее готовы к тому, что через какое-то время у вас пропадет энтузиазм к занятиям. Это нормально. Не стоит отчаиваться и впадать в панику.

Нужно заниматься спортом по двое или группой. И обязательно перед этим вы должны хорошо выспаться. Тогда и результат будет виден.

Мотивируйте себя похвалой и не вздумайте поощрять себя едой, вином или любыми подарками.

Придерживаясь этих простых правил, вы можете привести свое тело и дух в порядок.

Источник: 1 Минута

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Февраль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 