“Кошачьи язычки” из жидкого песочного теста: тонкое, хрустящее, очень вкусное печенье со сливочным вкусом

Печенье готовится из жидкого песочного теста на белках. Приготовление не занимает много времени. Семь минут в духовке и можно наслаждаться ароматной и хрустящей выпечкой.

Печенье "Кошачьи язычки" – ингредиенты:

Пшеничная мука – 160 г

Сливочное масло – 125 г

Сахарная пудра – 140 г

Яичные белки – 2 шт. (примерно 70-75 г)

Приготовление

Заранее подготовить противень с пергаментной бумагой (2 шт.), включить разогреваться духовку до 200 градусов.

Яичные белки взбить миксером до пышной пены.

Также отдельно взбить мягкое сливочное масло с сахарной пудрой до пышности.

Затем в масляную массу в два приема по очереди ввести просеянную муку и взбитые белки. Перемешивать лопаткой. В результате должно получиться мягкое песочное тесто.

Половину теста переложить в кондитерский мешок или плотный пакет. Отсадить печенье на противень в виде тонких полосок длиной примерно 10 см.

Выпекать печенье 7 минут или до румяности. Все зависит от вашей духовки.

Именно благодаря белкам печенье получается хрустящим

Сразу после выпечки печенье будет мягким, но когда остынет, станет хрустящим.

Как приготовить печенье "Кошачьи язычки": простой рецепт в видео

Источник: 1 Минута