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“Кошачьи язычки” из жидкого песочного теста: тонкое, хрустящее, очень вкусное печенье со сливочным вкусом

“Кошачьи язычки” из жидкого песочного теста: тонкое, хрустящее, очень вкусное печенье со сливочным вкусом

Печенье готовится из жидкого песочного теста на белках. Приготовление не занимает много времени. Семь минут в духовке и можно наслаждаться ароматной и хрустящей выпечкой.

Печенье "Кошачьи язычки" – ингредиенты:

  • Пшеничная мука – 160 г
  • Сливочное масло – 125 г
  • Сахарная пудра – 140 г
  • Яичные белки – 2 шт. (примерно 70-75 г)

Приготовление

Заранее подготовить противень с пергаментной бумагой (2 шт.), включить разогреваться духовку до 200 градусов.

Яичные белки взбить миксером до пышной пены.

Также отдельно взбить мягкое сливочное масло с сахарной пудрой до пышности.

Затем в масляную массу в два приема по очереди ввести просеянную муку и взбитые белки. Перемешивать лопаткой. В результате должно получиться мягкое песочное тесто.

Половину теста переложить в кондитерский мешок или плотный пакет. Отсадить печенье на противень в виде тонких полосок длиной примерно 10 см.

“Кошачьи язычки” из жидкого песочного теста: тонкое, хрустящее, очень вкусное печенье со сливочным вкусом

Выпекать печенье 7 минут или до румяности. Все зависит от вашей духовки.

“Кошачьи язычки” из жидкого песочного теста: тонкое, хрустящее, очень вкусное печенье со сливочным вкусом Именно благодаря белкам печенье получается хрустящим

Сразу после выпечки печенье будет мягким, но когда остынет, станет хрустящим.

Как приготовить печенье "Кошачьи язычки": простой рецепт в видео

Источник: 1 Минута

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