КРАІЛ все ще продовжує боротьбу за впровадження Державної системи онлайн-моніторингу у сфері азартних ігор

В Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей уже неодноразово підкреслювали необхідність впровадження Державної системи онлайн-моніторингу (ДСОМ). Разом з ухваленням законопроєкту під номером 2713-д це є дуже важливою умовою для встановлення більш прозорих та чітких правил роботи грального бізнесу. Й це одна з причин, чому зараз КРАІЛ так активно працює в цьому напрямку.

Водночас всі розуміють, що впровадження ДСОМ потребує чимало зусиль. І лише того факту, що в українському парламенті нарешті почали розглядати це питання, недостатньо.

За даними КРАІЛ, кількість гральних закладів та азартних активностей в цілому в Україні поступово зростає. Разом з тим, як ми бачимо, зростає й кількість ігрових активностей, зокрема слотів: https://ua1.com.ua/slots. А попередні спроби запровадити ДСОМ задля кращої регуляції роботи грального бізнесу були невдалими — рішення неодноразово переносили на майбутнє.

При цьому далеко не всі сприймають пришвидшення темпів впровадження ДСОМ як позитивну динаміку. Наприклад, голова Ukrainian Gambling Council Антон Кучухідзе стверджує, що якщо ДСОМ запровадять «тут і зараз», це лише погіршить ситуацію. На його думку, проблема в тому, що актуальна система оподаткування в Україні розроблена без урахування особливостей азартного бізнесу, адже її розробка відбувалася ще до легалізації грального бізнесу. Тому якщо почне працювати Державна система онлайн-моніторингу, але при цьому податкові норми залишаться без змін, це лише погіршить умови для роботи операторів гральних закладів. Деякі з них взагалі можуть припинити свою діяльність в таких умовах.

З іншого боку, ми бачимо, що зараз онлайн-казино продовжують активно працювати та розширюватися. Наприклад, на сайті https://ua1.com.ua/ можна побачити багато гральних закладів:

Slots City.

Favbet.

First Casino.

Cosmolot та інші.

Окрім того, деякі експерти вважають, що якби Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей не мала на руках робочої версії програми для ДСОМ, то не просувала б це питання настільки активно. Ба більше, про існування такого технічного рішення ще наприкінці 2022 року заявив голова КРАІЛ Іван Рудий. За його словами, таке рішення є, проте залишилися певні технічні моменти, які необхідно доопрацювати, й після цього система буде придатною для тестування у форматі «держава — організатор азартних ігор».

Проте враховуючи, що згадане раніше технічне рішення поки що так і не вийшло у світ, ймовірно, робота над ним все ще триває. Або ж його навмисне притримують до остаточного впровадження ДСОМ.

Як би там не було, зараз цілком очевидно, що впровадження Державної системи онлайн-моніторингу в Україні — це питання часу. Рано чи пізно це обовʼязково станеться, і гральному бізнесові варто бути готовим до подібних змін. Вочевидь, для всіх було б вигідніше та зручніше, щоб одночасно з цим відбулася й модернізація податкового законодавства з урахуванням інтересів й особливостей грального бізнесу. Але чи відбудеться це саме так, наразі сказати складно. Тому слідкуємо за новинами та тримаємо руку на пульсі.