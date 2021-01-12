Крестная моей дочери увела у меня мужа: теперь я мать-одиночка, а у ребенка нет отца

Даже подумать не могла, что все ссоры с мужем из-за нее. Она все тщательно продумала, а муж мне не верил. Она присылала цветы курьером, где была записка "Благодарю за вечер. Нужно повторить", только тогда, когда дома был муж. Как вы понимаете, после рабочего дня меня не ждал вкусный ужин. Муж требовал объяснений и не верил ни единому слову. Но «сюрпризы» на том не заканчивались.

Однажды любимый нашел мужские трусы под диваном, когда играл с дочерью. Я понятия не имела, чьи они и как вообще здесь оказались. Чтобы хоть как-то избежать скандала, я сказала, что это брата, который жил у нас две недели. Муж сразу же позвонил ему и попросил приехать. Мой брат все понял, но не до конца. Он извинился и забрал "свои" боксеры, а мне перед уходом посоветовал быть осторожной. Я сначала даже поверила, что это действительно он забыл. А вот после этих слов, у меня как будто остановилось сердце.

Муж начал меня все больше подозревать в измене. Как-то неизвестный номер прислал ему скриншот переписки, где, как будто я договорилась с другим мужчиной встретиться пообедать. Муж даже с работы отпросился и прибежал в это кафе. В это время я обедала с подругой по работе. Снова скандал. Он просто накричал и уехал. А вечером я увидела пустой шкаф. Он собрал вещи и отключил телефон.

Не зная как поступить, я позвонила подруге и пригласила ее домой. Она крестная моей дочери. Мы знакомы еще со студенческих годов и вместе пережили многое. Когда она приехала, я все ей рассказала. Она начала меня успокаивать, а потом проговорилась, что несколько раз видела моего мужа с другой женщиной. Подруга уверяла, что он сам мне изменял. А все скандалы были для того, чтобы найти причину и бросить меня. Я все обдумала и вскоре подала на развод.

Через два месяца мне позвонила бывшая свекровь и сообщила, что крестная моей дочери собирается замуж за ее сына. То есть за моего бывшего мужа. Наконец-то я все поняла. Теперь ясно стало, откуда все эти записки.

Мне удалось встретиться с мужем, но он просто смеялся с моих слов. Он не верил и говорил, что подруга предупреждала об этом. Также он сказал, что они уже ждут ребенка.

Теперь я не знаю, что мне делать. Как объяснить маленькой дочери, где ее отец и почему крестная мама больше не приходит в гости?

Источник: 1 Минута