Кристина Асмус и Гарик Харламов снова вместе – правда только ради дня рождения дочери (Фото)

Фотоотчет выложила у себя в Инстаграм-аккаунт Кристина Асмус, и неожиданно для публики на снимках появился Гарик Харламов

Накануне у маленькой Анастасии Игоревны, дочери Кристины и Гарика был день рождения.

Кристина Асмус и Гарик Харламов снова вместе

Кристина Асмус и Гарик Харламов снова вместе

Кристина Асмус и Гарик Харламов снова вместе

Кристина Асмус и Гарик Харламов снова вместе

Кристина Асмус и Гарик Харламов снова вместе

Кристина Асмус и Гарик Харламов снова вместе

Кристина Асмус и Гарик Харламов снова вместе

Он там радостный и улыбчивый, обнимает дочь, и по его выражению лица вовсе не скажешь, что он присутствует в компании с женщиной, с которой он недавно развелся.

Сама Кристина Асмус также не подавала виду — ничем не расстроена, напротив, радуется по поводу дня рождения дочери.

"Вчера был просто потрясающий день!!!!! Полный любви, восторга и сладостей!!! Однозначно в копилку лучших дней в жизни!!!! Нас только самые близкие и такой океан тепла вчера был, что с ума сойти!!!! Всю дорокружали огу домой, дома потом и сегодня целый день мы только и обсуждаем праздник!! Еле уснули вчера )))) Спасибо каждому, кто был вчера и каждому, кто превратил вчерашний день в невероятную сказку!!!!!!!!! Это было бомбическое Настюшкино 7-летие!!!!", — написала актриса сериала "Интерны" и фильма "Текст".

Разводы и скандалы 2020: Муцениеце и Прилучный, Харламов и Асмус, Джиган и Самойлова и другие

2020 год запомнится надолго. Високосный год был настолько насыщенным на события, что с уверенностью можно утверждать - переплюнул по количеству происшествий последнее десятилетие.

В шоу-бизнесе было много пар, чьи браки трещали по швам. Кто-то даже всерьез расстался. Одним из завершившихся союзов был брак актрисы Кристины Асмус и резидента "Камеди Клаб" Гарика Харламова.

Источник: 1 Минута