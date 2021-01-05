Кристина Асмус показала подросшую дочь в день ее рождения: копия мамы

Для публики это удивительно, ведь после развода Асмус и Харламова воспитание девочки повисло на отце

Асмус опубликовала фото подросшей дочери Анастасии, и поздравила ее с седьмым днем рождения.

Кристина Асмус показала подросшую дочь

Именно Гарик Харламов стал и мамой, и папой для маленькой Насти, отвел ее в школу на 1 сентября, делал с ней уроки, водил в зоопарк. Теперь в воспитательный процесс вмешалась и мама.

"Сегодня нашей дочке 7 лет!!! Боже, уже 7 лет! Как быстро летит время!! Я не могу представить в своей голове лучше человека, чем Настя.. Добрее, умнее, тактичней, коммуникабельней. Я не знаю за что мне такое счастье?! И как нам невероятно повезло с @garikkharlamov быть родителями такого чуда!!!! Знаю, банальности... И так думает каждая мама про своего ребёнка... Но наша дочь, правда, это что-то…", — трогательно написала Кристина Асмус, иллюстрируя свои слова теплым селфи со своей подросшей дочерью.

Фанаты подметили, что Настя действительно выглядит старше семи лет, такая серьезная, уверенная в себе, и еще — очень похожа на маму.

"Настенька, птичка наша ненаглядная, мы с папой тебя очень любим!!!!!!! Главное будь здоровой!!!!! А мы приложим все усилия, чтобы ты была самой счастливой!!!!!! С Днем рождения!!!!!", — резюмировала Кристина Асмус.

Кристина Асмус показала подросшую дочь

Напомним, в 2020 году Гарик Харламов и Кристина Асмус официально заявили о своем разводе. Причину они не называли, лишь отметили, что из-за смены собственных целей и кругов общения больше не могут быть вместе.

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Источник: 1 Минута