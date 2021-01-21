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Кристина Асмус в 2010 году и спустя 10 лет: как изменилась Варя из “Интернов”?

Кристина Асмус в 2010 году и спустя 10 лет: как изменилась Варя из “Интернов”?

Как бы там ни было, пара не раскрывала подробностей раздора, и по тихому разошлась. До сих пор фанаты не знают истинной причины разногласий, которые создались между Кристиной и ее мужем, резидентом Камеди Клаб.

Несмотря на развод, Кристина и Гарик до сих пор продолжают общаться

Сходства с современной - дерзкой и агрессивной Кристиной - практически незаметны.

Кристина Асмус в 2010 году и спустя 10 лет: как изменилась Варя из “Интернов”? Кристина Асмус

Как Кристина Асмус выглядела 10 лет назад

Кристина Асмус в 2010 году и спустя 10 лет: как изменилась Варя из “Интернов”? Как Кристина Асмус выглядела 10 лет назад

Мы решили поискать старые снимки артистки, чтобы посмотреть как же она изменилась за годы, пока снимается в кино.

А вот так Кристина Асмус выглядела до популярности

Кристина Асмус в 2010 году и спустя 10 лет: как изменилась Варя из “Интернов”? Как Кристина Асмус выглядела до популярности

33-летняя актриса сейчас очень худая, и не скрывает почему это, ведь изнуряет себя диетами. Известно также, что звезда занимается спортом и йогой. Бывший муж Кристины Гарик Харламов всячески ее поддерживал и не скупится на комплименты, даже публичные.

Так, актриса, которая часто общается с поклонниками посредством соцсетей, попросила их составить рейтинг самых красивых девушек нашей страны.

И, на удивление Кристины, сама же попала в этот рейтинг.

Разводы и скандалы 2020: Муцениеце и Прилучный, Харламов и Асмус, Джиган и Самойлова и другие

2020 год запомнится надолго. Этот высокосный год был настолько насыщенным на события, что с уверенностью можно утверждать - переплюнул по количеству происшествий последнее десятилетие.

 

Источник: 1 Минута

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