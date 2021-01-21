Кристина Асмус в 2010 году и спустя 10 лет: как изменилась Варя из “Интернов”?

Несмотря на развод, Кристина и Гарик до сих пор продолжают общаться

Как бы там ни было, пара не раскрывала подробностей раздора, и по тихому разошлась. До сих пор фанаты не знают истинной причины разногласий, которые создались между Кристиной и ее мужем, резидентом Камеди Клаб.

Сходства с современной - дерзкой и агрессивной Кристиной - практически незаметны.

Кристина Асмус

Как Кристина Асмус выглядела 10 лет назад

Как Кристина Асмус выглядела 10 лет назад

Мы решили поискать старые снимки артистки, чтобы посмотреть как же она изменилась за годы, пока снимается в кино.

А вот так Кристина Асмус выглядела до популярности

Как Кристина Асмус выглядела до популярности

33-летняя актриса сейчас очень худая, и не скрывает почему это, ведь изнуряет себя диетами. Известно также, что звезда занимается спортом и йогой. Бывший муж Кристины Гарик Харламов всячески ее поддерживал и не скупится на комплименты, даже публичные.

Так, актриса, которая часто общается с поклонниками посредством соцсетей, попросила их составить рейтинг самых красивых девушек нашей страны.

И, на удивление Кристины, сама же попала в этот рейтинг.

Разводы и скандалы 2020: Муцениеце и Прилучный, Харламов и Асмус, Джиган и Самойлова и другие

2020 год запомнится надолго. Этот высокосный год был настолько насыщенным на события, что с уверенностью можно утверждать - переплюнул по количеству происшествий последнее десятилетие.

Источник: 1 Минута