Критерии выбора постельного белья
Под комплектом постельного белья обычно подразумевают набор текстильных изделий, которые используются для покрытия подушек и матраса для обеспечения более комфортного отдыха.
Постельное белье состоит из основных компонентов:
- простыни,
- наволочек на подушки,
- наволочки на одеяло или пододеяльника.
Материалы
Существует множество материалов, из которых изготавливается постельное белье. Вот некоторые из популярных материалов с их описанием:
Шелк
Шелковое постельное белье считается одним из наиболее роскошных вариантов. Шелк обладает невероятной мягкостью и блеском. Он способен сохранять тепло зимой и охлаждать летом, обеспечивая комфортный сон. Шелковая простынь и наволочки приятны обволакивают тело.
Хлопок
Хлопковое постельное белье признано одним из наиболее распространенных вариантов.
Хлопок отличается высокой впитывающей способностью, мягкостью и долговечностью.
Оно приятное на ощупь и обеспечивает хорошую циркуляцию воздуха, что способствует регулированию температуры.
Лен
Льняное постельное белье изготавливается из волокон льна.
Оно натуральное, прочное и хорошо впитывает влагу. Лен придает белью особую текстуру и неброский шарм.
Сатин
Сатин - это ткань, обладающая гладкой поверхностью с блестящим эффектом.
Она создается путем особого способа плетения, который придает ткани блеск. Сатиновое постельное белье мягкое и шелковистое на ощупь, оно часто выбирается для создания элегантного и роскошного интерьера.
Жаккард
Жаккардовая ткань имеет вышитый или переплетенный узор.
Этот узор может быть очень сложным и детальным. Жаккардовое постельное белье добавляет в спальню изысканный вид.
Микрофибра
Синтетический материал, созданный из мельчайших волокон.
Он обладает достаточно мягок, отличной впитывает влагу и стоек к пятнам. Микрофибра также быстро сохнет.
Как сделать правильный выбор
Рассмотрим критерии, которые помогут правильно выбрать постельное белье, обеспечив при этом комфортный сон. Немаловажно и создание приятной атмосферы в интерьере спальне.
Габариты и подходящий матрас
Если вы решили купить комплект постельного белья, сперва воспользуйтесь рулеткой и измерьте длину, ширину матраса и подушек.
Белье для постели должно идеально подходить, оно не должно болтаться и соскальзывать. Стандартные размеры подушек и матрасов могут отличаться в разных странах. Поэтому убедитесь, что вы выбрали актуальный размер для Украины.
Вы можете встретить такие маркировки на упаковке:
- одинарное,
- полуторное,
- двуспальное,
- двуспальное евро,
- королевский размер (евро макси)
- детское и др.
В любом случае рядом с данной маркировкой идут фактические размеры. На них нужно обращать внимание в первую очередь.
Материал
Самые популярные материалы были описаны выше. Поэтому полагайтесь на ваши цели и предпочтения.
Хлопок - это про долговечность и комфорт, шелк - про для роскошь и изысканность, микрофибра - про модерн и практичность.
Не стоит забывать и про сезонность - для лета лучше остановить выбор на легком и воздушном белье.
Плотность ткани
Независимо от материала, ознакомитесь с таким показателем как плотность ткани беля.
Постельное белье с высокой плотностью более долговечное и прочное белье. В то же время пропускает меньше воздуха.
Самая комфортная плотность ткани - от 200 до 800 нитей на квадратный дюйм.
Цвет и дизайн
Дизайн и текстура должны соответствовать интерьеру спальни.
К примеру, нейтральные тона создают атмосферу спокойствия, яркие цвета - добавляют энергию, узоры вносят разнообразие.
Качество и бренд
Обратите внимание на проверенных временем производителей, известных качественными товарами.
Добротное качество материалов и производство обеспечивает больший срок службы.
Уход и стирка
На упаковке указана инструкция по стирке и уходу за бельем.
После оптимального режима стирки белье не должно терять качества.
Количество комплектов
Купите несколько комплектов постельного белья, чтобы раз в неделю менять его. Это сохранит белье в хорошем состоянии и предотвратит появление паразитов.
Итог
Выбор постельного белья - это индивидуальный процесс, который зависит от ваших личных предпочтений и потребностей. Придерживайтесь этих рекомендаций, чтобы сделать правильный выбор.