Критерии выбора постельного белья

Под комплектом постельного белья обычно подразумевают набор текстильных изделий, которые используются для покрытия подушек и матраса для обеспечения более комфортного отдыха.

Постельное белье состоит из основных компонентов:

простыни,

наволочек на подушки,

наволочки на одеяло или пододеяльника.

Материалы

Существует множество материалов, из которых изготавливается постельное белье. Вот некоторые из популярных материалов с их описанием:

Шелк

Шелковое постельное белье считается одним из наиболее роскошных вариантов. Шелк обладает невероятной мягкостью и блеском. Он способен сохранять тепло зимой и охлаждать летом, обеспечивая комфортный сон. Шелковая простынь и наволочки приятны обволакивают тело.

Хлопок

Хлопковое постельное белье признано одним из наиболее распространенных вариантов.

Хлопок отличается высокой впитывающей способностью, мягкостью и долговечностью.

Оно приятное на ощупь и обеспечивает хорошую циркуляцию воздуха, что способствует регулированию температуры.

Лен

Льняное постельное белье изготавливается из волокон льна.

Оно натуральное, прочное и хорошо впитывает влагу. Лен придает белью особую текстуру и неброский шарм.

Сатин

Сатин - это ткань, обладающая гладкой поверхностью с блестящим эффектом.

Она создается путем особого способа плетения, который придает ткани блеск. Сатиновое постельное белье мягкое и шелковистое на ощупь, оно часто выбирается для создания элегантного и роскошного интерьера.

Жаккард

Жаккардовая ткань имеет вышитый или переплетенный узор.

Этот узор может быть очень сложным и детальным. Жаккардовое постельное белье добавляет в спальню изысканный вид.

Микрофибра

Синтетический материал, созданный из мельчайших волокон.

Он обладает достаточно мягок, отличной впитывает влагу и стоек к пятнам. Микрофибра также быстро сохнет.

Как сделать правильный выбор

Рассмотрим критерии, которые помогут правильно выбрать постельное белье, обеспечив при этом комфортный сон. Немаловажно и создание приятной атмосферы в интерьере спальне.

Габариты и подходящий матрас

Если вы решили купить комплект постельного белья, сперва воспользуйтесь рулеткой и измерьте длину, ширину матраса и подушек.

Белье для постели должно идеально подходить, оно не должно болтаться и соскальзывать. Стандартные размеры подушек и матрасов могут отличаться в разных странах. Поэтому убедитесь, что вы выбрали актуальный размер для Украины.

Вы можете встретить такие маркировки на упаковке:

одинарное,

полуторное,

двуспальное,

двуспальное евро,

королевский размер (евро макси)

детское и др.

В любом случае рядом с данной маркировкой идут фактические размеры. На них нужно обращать внимание в первую очередь.

Материал

Самые популярные материалы были описаны выше. Поэтому полагайтесь на ваши цели и предпочтения.

Хлопок - это про долговечность и комфорт, шелк - про для роскошь и изысканность, микрофибра - про модерн и практичность.

Не стоит забывать и про сезонность - для лета лучше остановить выбор на легком и воздушном белье.

Плотность ткани

Независимо от материала, ознакомитесь с таким показателем как плотность ткани беля.

Постельное белье с высокой плотностью более долговечное и прочное белье. В то же время пропускает меньше воздуха.

Самая комфортная плотность ткани - от 200 до 800 нитей на квадратный дюйм.

Цвет и дизайн

Дизайн и текстура должны соответствовать интерьеру спальни.

К примеру, нейтральные тона создают атмосферу спокойствия, яркие цвета - добавляют энергию, узоры вносят разнообразие.

Качество и бренд

Обратите внимание на проверенных временем производителей, известных качественными товарами.

Добротное качество материалов и производство обеспечивает больший срок службы.

Уход и стирка

На упаковке указана инструкция по стирке и уходу за бельем.

После оптимального режима стирки белье не должно терять качества.

Количество комплектов

Купите несколько комплектов постельного белья, чтобы раз в неделю менять его. Это сохранит белье в хорошем состоянии и предотвратит появление паразитов.

Итог

Выбор постельного белья - это индивидуальный процесс, который зависит от ваших личных предпочтений и потребностей. Придерживайтесь этих рекомендаций, чтобы сделать правильный выбор.