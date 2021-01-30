Ксения Мишина заявила, что хочет близнецов от Александра Эллерта: это будут желанные дети

Ксения Мишина и Александр Эллерт запланировали на 2021 год свадьбу, дату не называют

Это будет не первый ее ребенок, так как от бывшего мужа она растит пятилетнего сына. Имя бывшего мужа скрывает, но всем своим видом на интервью дает понять, что не хочет иметь с ним ничего общего.

Ксения Мишина и Александр Эллерт

Однако в одном из своих интервью Александр Эллерт заявил, что свадьба будет в теплое время года.

Планирует пара не только торжественное бракосочетание, но еще и рождение детей. И не одного ребенка хотят молодые и влюбленные!

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Ведущий проекта "31 вопрос" Слава Демин поинтересовался у Ксении, что она хочет реализовать до 40 лет. Она поделилась, что эти цели касаются карьеры, семьи. В частности, Мишина стремится снова стать мамой.

"Саша хочет близнецов. Мне очень нравится эта идея, она просто сумасшедшая. Близнецы же могут быть такими прикольными. Будут сестры Эллерт", – рассказала Ксения Мишина, которая сейчас полностью погружена в работу и влюбленность в Александра.

Учитывая то, что у каждого партнера есть дети от прошлых браков (Ксения Мишина воспитывает пятилетнего сына Платона, а у комика и сценариста есть дочь Эля), они готовы с новыми силами войти в новые отношения, и мечтают о большой дружной семье.

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Источник: 1 Минута