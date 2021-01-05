Кто эта загадочная Нино, о которой поет Олег Винник? История его первой любви

Его популярность — это огромный механизм, который работает не только на милозвучных песнях о любви, а еще и на харизме, приятной внешности и статусе холостяка. На протяжении многих лет публику интересует несколько вопросов — кто такая Нино на самом деле?

Олег Винник анонсировал свой концерт в Новогодннюю ночь: Таюне будет с ним

Мы попытались узнать чем на самом деле живет украинский поп-король и кто в его сердце. Подробности смотрите в нашем специальном видео на Ютуб-канале "Одна минута".

С кем у Олега Винника на самом деле был роман: Таюне, Нино или Алена Шоптенко?

Краткая биография Олега Винника

Олег родился на Черкащине, в небольшом украинском селе Вербовка. Отец артиста умер несколько лет назад от инфаркта по дороге на первый серьезный концерт сына.

Олег Винник анонсировал предновогодний концерт онлайн

У маленького Олега в детстве было две мечты – мопед и гитара.

Родители с трудом смогли накопить на столь недешевый музыкальный инструмент, чем предрешили будущую карьеру артиста.

Олег Винник

С момента покупки гитары мальчик практически не выпускал из рук любимый инструмент. Он играл и пел на школьных концертах и сельских дискотеках, принимал участие в конкурсах художественной самодеятельности и музыкальных фестивалях.

Творчество Олега Винника и тайна песни "Нино"

Олег Винник

Одна из культовых песен артиста — "Нино". Хотя это и весьма непривычное название, ведь он в основном поет на украинском, а здесь такие грузинские нотки прослеживаются в имени-названии песни.

Олег Винник в молодости - архивные фото

Однажды журналисты ТСН разыскали одноклассников Винника, и выяснили, что существует действительно девушка по имени Нина, в которую маленький Олег был влюблен еще в школе. И не просто влюблен, а сидел с ней за одной партой.

Хотя, как признается одноклассник Винника, свои чувства он прятал, поэтому девушка об этом так и не узнала. И лишь спустя годы, на одном из недавних интервью король всех украинских волчиц признался — в его жизни была лишь одна любовь, давно, и не разделенная.

Журналисты одного из украинских телеканалов разыскали ту самую Нину, и узнали, как сейчас выглядит вероятная первая любовь Олега Винника. Как оказалось, она работает продавщицей в магазине, но от камер тщательно прячется — мол, продюсер Олега Винника запретил ей что-либо говорить журналистам.

Продавщица Нина, которой Олег Винник якобы посвятил песню "Нино"

Как оказалось, запрещает Олег Винник своей экс-возлюбленной говорить на камеру якобы, потому что стесняется.

Источник: 1 Минута