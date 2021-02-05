Кто такая Яна Орфеева: самая дорогая эскортница мира живет в Киеве и заработала $4 млн в гареме

Зовут ее Яна Василенко, и она больше известна в мире как миллионерша Яна Орфеева

Более неприличного смысла понятию "эскорт" начали придавать уже куда позднее. Трудно поверить, но одна из обычных провинциалок из Украины пробилась в первые леди популярного арабского шейха и мультимиллиардера. Как ей это удалось? Мы решили рассказать вам эту загадочную историю.

Яна Орфеева

Яна Орфеева (настоящая фамилия Василенко) родом из Черкасс, из простой семьи.

Она скрывает свою семью — родителей, братьев/сестер и другие связи. В принципе, это понятно. Ведь в селе дурная слава быстро расходится, особенно если девушка — эскортница (а далеко не все хотят разбираться в смысле этого понятия).

Яна Орфеева

После окончания школы девушка приняла участие в конкурсе Мисс Украина 2015, но даже не попала в финал. Хотя без пластики, уколов красоты, подтяжек и "надувных губ" у Яны была довольно приятная внешность и натуральная красота.

Искать признания Яна Василенко-Орфеева решила другим путем

После поражения на престижном общегосударственном конкурсе "Мисс Украина" Яна не пошла учиться, а сразу со спонсором уехала в Азию, там сделала пластику лица. В частности, она сделала те самые "надутые губы" и изменила овал лица на более кукольный.

Яна Орфеева до и после операции

Оттуда девушка попала в гарем к одному из саудовских принцев. Ее жалование в год составляло $4 млн, она пробыла там 2 года – сопровождала принца в поездках и развлекала танцами гостей.

Сколько зарабатывает самая дорогая эскортница мира? История Яны Орфеевой

Больше о пути к славе мы рассказали в нашем видео на YouTube-канале "Одна минута". Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы быть в курсе всех важных событий мира любимых звезд!

Источник: 1 Минута