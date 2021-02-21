Кто такая “молодуха” Татьяна Брухунова, и чем она завоевала сердце пожилого юмориста Евгения Петросяна?

Громкий развод

Как так вышло, что она разрушила 32-летний брак артистов, стала новой музой известного комика, разлучницей и единственной любимой женщиной.

Сенсационный развод Евгения Петросяна с Еленой Степаненко,проживших совместно свыше 30 лет, стал для всех поклонников их таланта как гром среди ясного неба.

Елена Степаненко

На суждения, типа "сейчас такое время, что стало модно выбрасывать за борт жен, отработавших ресурс" Петросян ответил:

"Я не выбрасывал Елену Степаненко из жизни! Это сделала она сама, притом очень давно."

"Люблю его, как и вся наша большая страна"

О своей истории любви с Петросяном Татьяна сказала:

"История любви-это не в нашем случае, не было какой-то вспышки, как это бывает у влюбленных. Это был просто абсолютный душевный комфорт."

Попав 19-летней студенткой в театр, она и в мыслях не имела ничего подобного. Выполняя роль личного ассистента Петросяна, Брухунова со временем вошла не только в творческую, но и бытовую жизнь артиста - приготовить покушать, купить лекарства, записать на прием к врачу.

Татьяна Брухунова

Она видела в Петросяне помимо великого артиста, глубоко одинокого человека. К тому же Брухунова очень ценит появление Евгения Петросяна в своей жизни:

"Петросян-это тот человек, который пришел в мою жизнь и раскрыл меня, показал очень много в этой жизни, чему то научил. Он занимает огромное место в моем сердце… очень близкий мне человек….жизни без него я не мыслю."

На вопрос "Любите ли вы Петросяна?" она дала такой ответ:

"Я думаю, как и вся наша страна большая, конечно. А как его можно не любить?"

Брухунова разлучницей себя не считает, так как на момент начала их отношений в 2013 году, супруги уже много лет не жили вместе.

Татьяна Брухунова и Евгений Петросян

Пройдя страшную травлю со стороны Елены Степаненко, объявившую "войну" новой пассии Петросяна, преследования и обиды со стороны прессы и поклонников брошенной супруги, Татьяна Брухунова стала музой для великого комика.

Раздел имущества, оцененного в 1,5 млрд. руб, может затянуться на несколько лет. Примечательно, что во всем этом громком деле единственная на тот момент дочь Петросяна от первого брака заняла сторону не папы, а Елены Степаненко-такая себе женская солидарность.

К тому же к списку возможных претендентов на наследство добавился еще один наследник-в марте 2020 года Татьяна Брухунова подарила артисту первенца, которого назвали Ваган в память о деде.

Источник: 1 Минута