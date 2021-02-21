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Кто такая “молодуха” Татьяна Брухунова, и чем она завоевала сердце пожилого юмориста Евгения Петросяна?

Кто такая “молодуха” Татьяна Брухунова, и чем она завоевала сердце пожилого юмориста Евгения Петросяна?

Как так вышло, что она разрушила 32-летний брак артистов, стала новой музой известного комика, разлучницей и единственной любимой женщиной.

Громкий развод

Сенсационный развод Евгения Петросяна с Еленой Степаненко,проживших совместно свыше 30 лет, стал для всех поклонников их таланта как гром среди ясного неба.

Кто такая “молодуха” Татьяна Брухунова, и чем она завоевала сердце пожилого юмориста Евгения Петросяна? Елена Степаненко

На суждения, типа "сейчас такое время, что стало модно выбрасывать за борт жен, отработавших ресурс" Петросян ответил:

"Я не выбрасывал Елену Степаненко из жизни! Это сделала она сама, притом очень давно."

"Люблю его, как и вся наша большая страна"

О своей истории любви с Петросяном Татьяна сказала:

"История любви-это не в нашем случае, не было какой-то вспышки, как это бывает у влюбленных. Это был просто абсолютный душевный комфорт."

Попав 19-летней студенткой в театр, она и в мыслях не имела ничего подобного. Выполняя роль личного ассистента Петросяна, Брухунова со временем вошла не только в творческую, но и бытовую жизнь артиста - приготовить покушать, купить лекарства, записать на прием к врачу.

Кто такая “молодуха” Татьяна Брухунова, и чем она завоевала сердце пожилого юмориста Евгения Петросяна? Татьяна Брухунова

Она видела в Петросяне помимо великого артиста, глубоко одинокого человека. К тому же Брухунова очень ценит появление Евгения Петросяна в своей жизни:

"Петросян-это тот человек, который пришел в мою жизнь и раскрыл меня, показал очень много в этой жизни, чему то научил. Он занимает огромное место в моем сердце… очень близкий мне человек….жизни без него я не мыслю."

На вопрос "Любите ли вы Петросяна?" она дала такой ответ:

"Я думаю, как и вся наша страна большая, конечно. А как его можно не любить?"

Брухунова разлучницей себя не считает, так как на момент начала их отношений в 2013 году, супруги уже много лет не жили вместе.

Кто такая “молодуха” Татьяна Брухунова, и чем она завоевала сердце пожилого юмориста Евгения Петросяна? Татьяна Брухунова и Евгений Петросян

Пройдя страшную травлю со стороны Елены Степаненко, объявившую "войну" новой пассии Петросяна, преследования и обиды со стороны прессы и поклонников брошенной супруги, Татьяна Брухунова стала музой для великого комика.

Раздел имущества, оцененного в 1,5 млрд. руб, может затянуться на несколько лет. Примечательно, что во всем этом громком деле единственная на тот момент дочь Петросяна от первого брака заняла сторону не папы, а Елены Степаненко-такая себе женская солидарность.

К тому же к списку возможных претендентов на наследство добавился еще один наследник-в марте 2020 года Татьяна Брухунова подарила артисту первенца, которого назвали Ваган в память о деде.

Источник: 1 Минута

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