Кто такой домовой и как проверить есть ли он у вас? Вы не поверите, но он есть в 99% домов

Если думаете, что вы хозяин или хозяйка своего дома, то приготовьтесь разочароваться. Поскольку настоящим покровителем жилья является домовой. Думаете, просто так ночью из вашей кухни доходят странные звуки?

Кто такой домовой?

Кто такой домовой?

Домовым называют "мифическим хозяином" дома, который следит за порядком и благополучием в семье. Он духовой защитник – отгоняет злых духов, которые каждую ночь пытаются попасть к вам в гости.

Если раньше домовой жил в каждой избе, то сейчас он есть в каждой квартире многоэтажки.

Поверья говорит, что домовой живет за печкой, а в современном мире – за плитой. В некоторых домах может прятаться также в темных углах.

Как проверить есть ли у вас домовой?

Как проверить есть ли у вас домовой?

Прислушайтесь ночью. Если услышите, что что-то трещит, бряцает, то это, скорее всего, духовой хозяин наводит порядки в доме.

Также можно угостить домового едой, ведь он очень любит вкусненькие подарки. С удовольствием примет от вас молоко, печенье и конфеты. Оставлять гостинец нужно возле плиты. То есть там, где он прячется.

Домового бояться не стоит, ведь он защищает вас. Также он очень любит домашних животных. Понаблюдайте, как ваши питомцы носятся с кухни в комнату. Не переживайте, с вашим любимцем все хорошо. Так они с домовым играют.

Источник: 1 Минута