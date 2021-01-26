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“Кварталовцы” Елена Кравец и Евгений Кошевой: как живут самые богатые люди страны и как выглядят их дома

“Кварталовцы” Елена Кравец и Евгений Кошевой: как живут самые богатые люди страны и как выглядят их дома

Сегодня мы расскажем вам про некогда творческую "жену" нынешнего президента Украины Владимира Зеленского Елену Кравец, и про его лучшего друга "лысого из квартала" Евгения Кошевого.

Фотографии взяты с сайта онлайн-журнала VIVA.

Звезды редко пускают камеры в свое жилище, и когда это все же происходит, случается настоящий ажиотаж в сети — снимки или видео активно комментируют, а поклонники приступают обсуждать дизайн, расположение и даже цвет обоев в квартирах своих кумиров.

Несмотря на все возможные последствия главная звезда студии «Квартал 95» Елена Кравец согласилась впустить в свой дом гостей

Известно, что Кравец живет на "Осокорках" в Киеве.

Там у нее очень просторные апартаменты, которые оформляли известные украинские дизайнеры интерьеров. Однако и сама Елена планировала/проектировала свой дом, чтобы сделать все максимально "под себя".

“Кварталовцы” Елена Кравец и Евгений Кошевой: как живут самые богатые люди страны и как выглядят их дома Как выглядит дом Елены Кравец

“Кварталовцы” Елена Кравец и Евгений Кошевой: как живут самые богатые люди страны и как выглядят их дома Как выглядит дом Елены Кравец

“Кварталовцы” Елена Кравец и Евгений Кошевой: как живут самые богатые люди страны и как выглядят их дома Как выглядит дом Елены Кравец

“Кварталовцы” Елена Кравец и Евгений Кошевой: как живут самые богатые люди страны и как выглядят их дома Как выглядит дом Елены Кравец

“Кварталовцы” Елена Кравец и Евгений Кошевой: как живут самые богатые люди страны и как выглядят их дома Как выглядит дом Елены Кравец

“Кварталовцы” Елена Кравец и Евгений Кошевой: как живут самые богатые люди страны и как выглядят их дома Как выглядит дом Елены Кравец

“Кварталовцы” Елена Кравец и Евгений Кошевой: как живут самые богатые люди страны и как выглядят их дома Как выглядит дом Елены Кравец

“Кварталовцы” Елена Кравец и Евгений Кошевой: как живут самые богатые люди страны и как выглядят их дома Как выглядит дом Елены Кравец

“Кварталовцы” Елена Кравец и Евгений Кошевой: как живут самые богатые люди страны и как выглядят их дома Как выглядит дом Елены Кравец

“Кварталовцы” Елена Кравец и Евгений Кошевой: как живут самые богатые люди страны и как выглядят их дома Как выглядит дом Елены Кравец

“Кварталовцы” Елена Кравец и Евгений Кошевой: как живут самые богатые люди страны и как выглядят их дома Как выглядит дом Елены Кравец

В отличии от своей коллеги, Евгений Кошевой довольно закрыт в этом плане, и журналистам свои апартаменты показывать не спешит.

Мы зашли в его Инстаграм-аккаунт и решили поискать фото, которые, скорее всего сделаны именно дома.

Например, это видео сделано на кухне. Там видны шкафчики, которые висят над столом для приготовления. Достаточно скромно оформлен потолок, все в коричневых, кремовых и бежевых тонах.

По этому видео можно разглядеть обои, очевидно подобранные в тон к кухонному гарнитуру.

А здесь видно, что из окна Евгения Кошевого открывается шикарный вид на киевские высотки.

Источник: 1 Минута

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