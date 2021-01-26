“Кварталовцы” Елена Кравец и Евгений Кошевой: как живут самые богатые люди страны и как выглядят их дома

Сегодня мы расскажем вам про некогда творческую "жену" нынешнего президента Украины Владимира Зеленского Елену Кравец, и про его лучшего друга "лысого из квартала" Евгения Кошевого.

Фотографии взяты с сайта онлайн-журнала VIVA.

Звезды редко пускают камеры в свое жилище, и когда это все же происходит, случается настоящий ажиотаж в сети — снимки или видео активно комментируют, а поклонники приступают обсуждать дизайн, расположение и даже цвет обоев в квартирах своих кумиров.

Несмотря на все возможные последствия главная звезда студии «Квартал 95» Елена Кравец согласилась впустить в свой дом гостей

Известно, что Кравец живет на "Осокорках" в Киеве.

Там у нее очень просторные апартаменты, которые оформляли известные украинские дизайнеры интерьеров. Однако и сама Елена планировала/проектировала свой дом, чтобы сделать все максимально "под себя".

Как выглядит дом Елены Кравец

Как выглядит дом Елены Кравец

Как выглядит дом Елены Кравец

Как выглядит дом Елены Кравец

Как выглядит дом Елены Кравец

Как выглядит дом Елены Кравец

Как выглядит дом Елены Кравец

Как выглядит дом Елены Кравец

Как выглядит дом Елены Кравец

Как выглядит дом Елены Кравец

Как выглядит дом Елены Кравец

В отличии от своей коллеги, Евгений Кошевой довольно закрыт в этом плане, и журналистам свои апартаменты показывать не спешит.

Мы зашли в его Инстаграм-аккаунт и решили поискать фото, которые, скорее всего сделаны именно дома.

Например, это видео сделано на кухне. Там видны шкафчики, которые висят над столом для приготовления. Достаточно скромно оформлен потолок, все в коричневых, кремовых и бежевых тонах.

По этому видео можно разглядеть обои, очевидно подобранные в тон к кухонному гарнитуру.

А здесь видно, что из окна Евгения Кошевого открывается шикарный вид на киевские высотки.

Источник: 1 Минута