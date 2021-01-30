Квартиру умершей Юлии Началовой выставили на продажу: фото жилья

При жизни у Юлии Началовой была квартира, которую она хотела оставить дочери, мол, та подрастет и сможет там жить. Накануне стало известно, что эту квартиру выставили на продажу.

В частности, данная квартира принадлежит бывшему бойфренду Началовой хоккеисту Александру Фролову, правда, не целиком, а только на половину.

Сейчас, спустя годы после трагической гибели артистки, ее бывший решил заявить о правах собственности

По информации СМИ и близких друзей Юлии Началовой, незадолго до расставания со спортсменом, с которым Началова встречалась в 2011-2016 годах, Юлия получила от Фролова 20 млн рублей, тогда как мужчина стал владельцем половины ее элитной квартиры.

Однако после расставания с Фроловым эту информацию Юлия опровергла, назвав расписку — фальшивкой.

Судебные тяжбы не дали результатов, и половина квартиры таки осталась в собственности Фролова.

Сейчас Александр Фролов решил продать свою половину квартиры, следовательно, и родственники Началовой, которые получили ее половину квартиры в наследство, обязаны также ее продать.

В сети показали фото роскошного жилища.

Квартира умершей Юлии Началовой, которую выставили на продажу

Квартира умершей Юлии Началовой, которую выставили на продажу

Квартира умершей Юлии Началовой, которую выставили на продажу

Квартира умершей Юлии Началовой, которую выставили на продажу

Квартира умершей Юлии Началовой, которую выставили на продажу

Квартира умершей Юлии Началовой, которую выставили на продажу

Квартира умершей Юлии Началовой, которую выставили на продажу

Квартира умершей Юлии Началовой, которую выставили на продажу

Ремонт там сделан свежий, современный. Помимо просторных комнат есть большая гардеробная, все выполнено под четким контролем дизайнеров и в светлых тонах, как любила Юлия Началова.

Напомним, Юлия Началова умерла в марте 2019 года, не смогла побороть онкологию.

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Источник: 1 Минута