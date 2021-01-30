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30.01.2021 23:45
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Квартиру умершей Юлии Началовой выставили на продажу: фото жилья

Квартиру умершей Юлии Началовой выставили на продажу: фото жилья

При жизни у Юлии Началовой была квартира, которую она хотела оставить дочери, мол, та подрастет и сможет там жить. Накануне стало известно, что эту квартиру выставили на продажу.

В частности, данная квартира принадлежит бывшему бойфренду Началовой хоккеисту Александру Фролову, правда, не целиком, а только на половину.

Сейчас, спустя годы после трагической гибели артистки, ее бывший решил заявить о правах собственности

По информации СМИ и близких друзей Юлии Началовой, незадолго до расставания со спортсменом, с которым Началова встречалась в 2011-2016 годах, Юлия получила от Фролова 20 млн рублей, тогда как мужчина стал владельцем половины ее элитной квартиры.

Однако после расставания с Фроловым эту информацию Юлия опровергла, назвав расписку — фальшивкой.

Судебные тяжбы не дали результатов, и половина квартиры таки осталась в собственности Фролова.

Сейчас Александр Фролов решил продать свою половину квартиры, следовательно, и родственники Началовой, которые получили ее половину квартиры в наследство, обязаны также ее продать.

В сети показали фото роскошного жилища.

Квартиру умершей Юлии Началовой выставили на продажу: фото жилья Квартира умершей Юлии Началовой, которую выставили на продажу

Квартиру умершей Юлии Началовой выставили на продажу: фото жилья Квартира умершей Юлии Началовой, которую выставили на продажу

Квартиру умершей Юлии Началовой выставили на продажу: фото жилья Квартира умершей Юлии Началовой, которую выставили на продажу

Квартиру умершей Юлии Началовой выставили на продажу: фото жилья Квартира умершей Юлии Началовой, которую выставили на продажу

Квартиру умершей Юлии Началовой выставили на продажу: фото жилья Квартира умершей Юлии Началовой, которую выставили на продажу

Квартиру умершей Юлии Началовой выставили на продажу: фото жилья Квартира умершей Юлии Началовой, которую выставили на продажу

Квартиру умершей Юлии Началовой выставили на продажу: фото жилья Квартира умершей Юлии Началовой, которую выставили на продажу

Квартиру умершей Юлии Началовой выставили на продажу: фото жилья Квартира умершей Юлии Началовой, которую выставили на продажу

Ремонт там сделан свежий, современный. Помимо просторных комнат есть большая гардеробная, все выполнено под четким контролем дизайнеров и в светлых тонах, как любила Юлия Началова.

Напомним, Юлия Началова умерла в марте 2019 года, не смогла побороть онкологию.

Больше смотрите в нашем видео на Ютуб-канале.

Почему умерла молодой? История жизни Юлии Началовой, которая умерла от страшной болезни

Источник: 1 Минута

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