Кучеренко никак не отреагировала на фото Комарова с другой девушкой и показала идеальную форму тела

В сети Комаров опубликовал красивые фото с другими девушками и фанатками, а его жена Александра даже никак на это не отреагировала. Неужели они расстались?

Хотя фанаты заподозрили, что пара просто очень доверяет друг другу и никаких недомолвок между ними нет.

Александра Кучеренко блеснула худой талией и тонкими ногами в интересном месте

"Зачем писать умные цитаты под постами?

Если их можно написать прямо на стене ... Министерства образования))

Скоро в # 33за3 - очередной чиновник ответит на мои 33 вопроса", - заинтриговала модель, журналист и телеведущая Александра Кучеренко в новой публикации.

https://www.instagram.com/p/CLJ2lpPH39B/?igshid=gr0hyu0uld46

Отметим, Александра Кучеренко уже давно является ведущей шоу "33за3" на телеканале ICTV. Суть заключается в том, что известные люди отвечают на 33 вопроса за 3 минуты - коротко и по сути.

Среди людей, с которыми она записывает интервью - представители разных сфер. Это и Александр Педан, и Александр Скичко, и Дмитрий Гордон, и другие чиновники/актеры/общественные деятели.

Александра Кучеренко показала стройные ноги, и, чтобы точно уж привлечь к ним внимание, опубликовала целую подборку

Также Кучеренко является ведущей рубрики "Звездный спорт" на том же канале.

Вот что в комментариях под новым фото Александры пишут поклонники:

Вы выглядите очень профессионально и уважаемо!

Тільки дивно, чому цитати на Англійській мові ?

А будете делать такое же шоу со своим мужем?

Дмитрий Комаров и Александра Кучеренко

Напомним, Александра Кучеренко не только журналист и телеведущая, но и обладательница почетного звания "Мисс Украина", участница шоу "Танцы со звездами" и Инстаграм-блогер.

Источник: 1 Минута