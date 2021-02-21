Куда пропал Витас и вся правда об уникальности его голоса: Факты, которые он долгое время скрывал от публики

Пожалуй, все помнят его фантастическую "Оперу №2", исполненную в необычной манере-высоким фальцетом. Почему сейчас не слышно певца, куда он исчез, о его планах на будущее и вся правда об уникальности его голоса-читайте об этом в нашей статье.

Образ неземного создания был создан для молодого парнишки из Одессы известным продюсером Сергеем Пудовкиным.

Витас

Виталий Грачев на сцене стал известен как Витас. Его шокирующий публику образ мутанта в сверкающих обтягивающих костюмах и с жабрами за спиной собирал премии и награды несколько лет.

Мифы или сверхспособности

Витас на сцене

Всех будоражил вопрос о невероятно высоком тембре голоса. Ходили мифы об особом устройстве его голосовых связок, о диапазоне его голоса в 5.5 октав, об уникальности голоса вследствие операции на легких, о способности певца останавливать свое сердце. Подогревая интерес к своей персоне, Витас никак не комментировал слухи вокруг своего имени. Слухи о компьютерном голосе певец опроверг сам, много раз исполняя песни "вживую", доказывая тем самым свою способность вытягивать высокие ноты.

Профессионалы опровергали сверхспособности Витаса, утверждая, что ни о каких 5 октавах речи не идет и певец, переходя на средние и низкие ноты вовсе перестает петь и переходит на речитатив.

Новый образ

Витас

С годами интерес зрителя к Витасу поутих и он вскоре надолго исчез со сцены. Спустя годы, он нашел свое признание в Китае. "Русское чудо" необычайно популярен в этой стране, там даже создан мощный фан-клуб Витаса. Его снимают в кино и даже сделали для музея его восковую фигуру.

Сегодняшний образ Витаса сильно отличается от прежнего. Он стал платиновым блондином, часто исполняет песни на английском и планирует построить карьеру в Мексике, США и Бразилии. Ну что ж-пожелаем певцу удачи!

Источник: 1 Минута