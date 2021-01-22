Куда пропала актриса Светлана Ходченкова и как она сейчас выглядит?
Сейчас актрисе 38 лет и она официально не состоит в браке. Ее бывший и единственный муж — Владимир Яглыч. С ним Светлана была в браке с 2005 года до 2010.
Светлана Ходченкова на пресс-конференции после сьемок в Квартал 95
Как сообщает портал Вокруг. ТВ, в 2011 году Ходченкова закрутила роман с бизнесменом Георгием Петришиным, с которым звезду познакомила ее подруга и коллега по съемкам в фильме «Любовь в большом городе» Анастасия Задорожная.
Спустя четыре года отношений возлюбленный сделал Ходченковой предложение прямо на сцене театра после спектакля «История любви. Комедия ошибок».
Светлана Ходченкова - История любви, комедия ошибок
Актриса ответила согласием, но в 2016-м сбежала из-под венца, так как не смогла пережить давнюю ссору с экс-женихом.
После разрыва с Петришиным о личной жизни Ходченковой ничего не было известно. А в 2018-м певец Андрей Григорьев-Апполонов поделился групповой фотографией с отдыха на Бали, где Светлана позирует с Георгием.
Светлана Ходченкова на интервью
В марте того же года друг звезды рассказал, что бизнесмен снова сделал актрисе предложение, а в ноябре стало известно, что Ходченкова переехала жить к будущему супругу.
Светлана Ходченкова
Сейчас у Светланы Ходченковой нет детей, зато есть множество театральных и кинематографических проектов.
Светлана Ходченкова в фильме "Росомаха"
Светлана Ходченкова в фильме "Росомаха"
Источник: 1 Минута