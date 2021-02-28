Куда пропала и как живет легендарная актриса Раиса Рязанова, которая сыграла в “Не родись красивой”?

Ну и конечно фильм "Москва слезам не верит", ее роль Антонины, за которую актриса получила звание лауреат Государственной премии в 1981 году.

Но судьба уготовила ей немало испытаний. Наша статья о жизни актрисы, для которой важнейшим делом было кино, а главным мужчиной стал сын.

Творческий путь

Раиса Рязанова

Раиса родилась в 1944 году в Петропавловске в Казахстане, в 1969 году закончила ГИТИС.

Ее попытка устроиться в театр им.Маяковского не удалась-не было набора в труппу и актриса с 1979 года стала сниматься на киностудии им.Горького.

В фильмографии актрисы более двухсот ролей, десятки персонажей, обожаемых зрителями.

Раиса Рязанова

Широкая известность пришла к ней в 1979 году с выходом фильма " Москва слезам не верит", где Рязанова сыграла роль Тони. Она и потом успешно продолжала играть роли счастливых семейных "женщин из народа".

Ведь именно такой была сама Рязанова: простой, душевной, скромной, естественной. Именно эти качества и легли в основу ее таланта.

Раиса Рязанова

В 2005 году Раису Рязанову пригласили работать в театр-студию под руководством Олега Табакова, где она служит и по сей день. По её мнению работать на сцене гораздо тяжелее, чем в кино. Но играть на сцене ей очень интересно.

Она ни у кого никогда ничего не просила. Не обижалась. Не роптала. Не жаловалась. Просто делала что должно и с благодарностью принимала подарки и удары судьбы.

Давным-давно любимая зрителями, Рязанова только в 49 лет получила звание заслуженной. И лишь в 60 стала народной.

Личная жизнь

Раиса Рязанова

В своей жизни Раиса Рязанова так и не смогла построить семейного счастья. Будучи студенткой ГИТИСА, на втором курсе Раиса Рязанова вышла замуж за Юрия Перова и родила ему сына Данилу. Казалось бы все в семье было хорошо.

Но вскоре молодая жена призналась мужу о своей влюбленности в режиссера, у которого снималась. Так распался ее первый брак, а второго так и не случилось-у режиссера была семья. Их отношения длились около десяти лет.

Актрису мучали угрызения совести от того, что она встречается с женатым мужчиной, но чувства оказались сильнее разума.

По року судьбы отец Юрий Перов и его сын Данила ушли из жизни в 51 год. Причиной столь ранней смерти Данила стал оторвавшийся тромб.

Для Раисы Ивановны потеря любимого сына была страшным ударом, ведь по ее словам, он был главным мужчиной всей ее жизни. Сейчас рядом с ней семья сына-внук Андрей и жена Алена.

Источник: 1 Минута