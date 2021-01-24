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Куда пропала и как сейчас выглядит Нелли Уварова, которая сыграла Катю Пушкареву в “Не родись красивой”?

Куда пропала и как сейчас выглядит Нелли Уварова, которая сыграла Катю Пушкареву в “Не родись красивой”?

Он полюбился зрителем и прославил актеров, занятых в съемках наивной истории любви страшненькой помощницы и босса-красавчика.

Куда пропала и как сейчас выглядит Нелли Уварова, которая сыграла Катю Пушкареву в “Не родись красивой”? Катя Пушкарева и Андрей Жданов

После выхода фильма на экраны Нелли Уварова, сыгравшая роль главной героини Кати Пушкаревой, обрела небывалую популярность. Но почему с тех пор о полюбившейся актрисе ничего не слышно, чем она занималась все эти годы?

Об этом наша статья.

Творчество

Куда пропала и как сейчас выглядит Нелли Уварова, которая сыграла Катю Пушкареву в “Не родись красивой”? Катя Пушкарева

После съемок сериала "Не родись красивой" актриса получала предложения от именитых режиссеров, которые приглашали ее в свои проекты, но это не принесло ей новых ярких ролей.

От продолжения сериала "Не родись красивой" Уварова отказалась, считая, что эта история уже закончена.

Куда пропала и как сейчас выглядит Нелли Уварова, которая сыграла Катю Пушкареву в “Не родись красивой”? Катя Пушкарева

Актриса говорит, что ей всегда важно попробовать что-то новое, искать, преодолевать трудности.

Куда пропала и как сейчас выглядит Нелли Уварова, которая сыграла Катю Пушкареву в “Не родись красивой”? Катя Пушкарева

Недавно она снялась в сериале "Адаптация", где попробовала себя в новом амплуа сексуальной секретарши. Нелли много и успешно работает в Российском академическом Молодежном театре, исполняя разноплановые роли.

Стоит отметить, что Нелли Уварова очень разносторонняя и неординарная личность.

Свою творческую жизнь она успешно совмещает с благотворительностью.

Благотворительность

Важную роль в жизни актрисы занимает собственный проект "Наивно? Очень".  Он был создан в 2010 году для людей с тяжелыми психоневрологическими расстройствами.

Куда пропала и как сейчас выглядит Нелли Уварова, которая сыграла Катю Пушкареву в “Не родись красивой”? Нелли Уварова

Основной целью этого проекта было, со слов Нелли, доказать, что "особые люди" такие же члены общества, как и все, поднять их самооценку и дать возможность идти к своей цели, а не жить одним днем.

"В любых обстоятельствах человек может быть счастлив, пока ему не расскажут, что он несчастлив."-считает Нелли Уварова.

Куда пропала и как сейчас выглядит Нелли Уварова, которая сыграла Катю Пушкареву в “Не родись красивой”? Нелли Уварова

"Нам было важно, чтобы сами ребята понимали, что они не просто рисуют картиночки и их жалеют, и поэтому покупают эти картиночки, а чтобы они понимали, что они авторы, они работают наравне с другими художниками. Мне кажется, что нам удалось поднять их самооценку."-рассказала Нелли в интервью журналистам.

Ее проект получил развитие. Благодаря государственным грантам удалось открыть собственные мастерские и магазин.

Личная жизнь

Куда пропала и как сейчас выглядит Нелли Уварова, которая сыграла Катю Пушкареву в “Не родись красивой”? Нелли Уварова в роли Кати Пушкаревой

У Нелли Уваровой и ее второго мужа актера Александра Гришина двое детей-9-летняя дочь Ия и 4-х летний сын Игнатий. Но актриса считает себя многодетной мамой и говорит, что в их семье трое детей.

Третьим ребенком она считает сына Гришина от первого брака, который много общается с отцом и их детьми.

Источник: 1 Минута

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