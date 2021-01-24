Куда пропала и как сейчас выглядит Нелли Уварова, которая сыграла Катю Пушкареву в “Не родись красивой”?

Он полюбился зрителем и прославил актеров, занятых в съемках наивной истории любви страшненькой помощницы и босса-красавчика.

Катя Пушкарева и Андрей Жданов

После выхода фильма на экраны Нелли Уварова, сыгравшая роль главной героини Кати Пушкаревой, обрела небывалую популярность. Но почему с тех пор о полюбившейся актрисе ничего не слышно, чем она занималась все эти годы?

Об этом наша статья.

Творчество

Катя Пушкарева

После съемок сериала "Не родись красивой" актриса получала предложения от именитых режиссеров, которые приглашали ее в свои проекты, но это не принесло ей новых ярких ролей.

От продолжения сериала "Не родись красивой" Уварова отказалась, считая, что эта история уже закончена.

Катя Пушкарева

Актриса говорит, что ей всегда важно попробовать что-то новое, искать, преодолевать трудности.

Катя Пушкарева

Недавно она снялась в сериале "Адаптация", где попробовала себя в новом амплуа сексуальной секретарши. Нелли много и успешно работает в Российском академическом Молодежном театре, исполняя разноплановые роли.

Стоит отметить, что Нелли Уварова очень разносторонняя и неординарная личность.

Свою творческую жизнь она успешно совмещает с благотворительностью.

Благотворительность

Важную роль в жизни актрисы занимает собственный проект "Наивно? Очень". Он был создан в 2010 году для людей с тяжелыми психоневрологическими расстройствами.

Нелли Уварова

Основной целью этого проекта было, со слов Нелли, доказать, что "особые люди" такие же члены общества, как и все, поднять их самооценку и дать возможность идти к своей цели, а не жить одним днем.

"В любых обстоятельствах человек может быть счастлив, пока ему не расскажут, что он несчастлив."-считает Нелли Уварова.

Нелли Уварова

"Нам было важно, чтобы сами ребята понимали, что они не просто рисуют картиночки и их жалеют, и поэтому покупают эти картиночки, а чтобы они понимали, что они авторы, они работают наравне с другими художниками. Мне кажется, что нам удалось поднять их самооценку."-рассказала Нелли в интервью журналистам.

Ее проект получил развитие. Благодаря государственным грантам удалось открыть собственные мастерские и магазин.

Личная жизнь

Нелли Уварова в роли Кати Пушкаревой

У Нелли Уваровой и ее второго мужа актера Александра Гришина двое детей-9-летняя дочь Ия и 4-х летний сын Игнатий. Но актриса считает себя многодетной мамой и говорит, что в их семье трое детей.

Третьим ребенком она считает сына Гришина от первого брака, который много общается с отцом и их детьми.

Источник: 1 Минута