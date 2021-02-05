Куда пропала и как сейчас выглядит телеведущая Слава Фролова, которая была судьей шоу “Україна має талант”

Героиня нашей сегодняшней статьи увлекалась искусством с самого детства, поэтому и образование она получила соответствующее. Слава выучилась на художника-оформителя, после чего устроилась радиоведущей на "Europa Plus". Уже спустя два года она доросла до руководителя рекламной студии одесского 45 канала, продолжив при этом работу на радио.

Слава Фролова

После переезда в Киев Фролова поступила на факультет режиссуры кино и телевидения, а также устроилась в самый модный по тем временам клуб страны "Динамо Люкс" как ведущая и арт-директор. Параллельно с этим Слава вела эфиры на радио "Супер-Нова" и режиссировала популярную утреннюю программу "Подъем" на Новом канале, который тогда только открылся. Позже героиня статьи получила третий диплом по режиссуре драматического театра.

В двухтысячных Фролова открыла креативное агенство "ARBUZ", а в 2009-м заняла судейское кресло на талант-шоу "Україна має талант", благодаря ему ее и знает украинский зритель.

Слава Фролова с Игорем Кондратюком

Помимо работы на телевидении, Слава занимается поддержкой молодых художников страны в рамках проекта "Slava Frolova-Group", а недавно у нее состоялся дебют в качестве режиссера-постановщика в театре. Первый показ спектакля был закрытым, но в будущем Фролова готовится к большому приему зрителей.

Что касается личной жизни, то ее героиня статьи не комментирует, хотя известно, что она воспитывает двоих детей — девятилетнюю дочь Серафиму и 17-летнего сына Марка.

Дети Славы Фроловой

Источник: 1 Минута