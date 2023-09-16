KyivBookFest склав гідну конкуренцію «Мистецькому Арсеналу» та може стати новою ключовою подією у культурному житті країни

Проведення KyivBookFest дало можливість видавцям, авторам і читачам з головою поринути в книжкову атмосферу живого спілкування, дискусій та обміну досвідом. Тож, підіб’ємо підсумки трьох насичених днів фестивалю.

Почнімо з формату книжкового івенту. Звісно у порівнянні з «Книжковим Арсеналом», організаторами якого цьогоріч стали книгарні, KyivBookFest став для видавців комфортнішим у плані врахування спільних інтересів учасників, можливості самостійного створення програми заходів та обговорень. Відтак видавці визначали для себе різні цілі участі. Пріоритетною була промоція книжкової продукції, залучення до спілкування авторів та читачів, створення активного ком’юніті експертів книжкової сфери задля обміну досвідом. Окрім книг, подібні фестивалі пропагують інші різні аспекти культури та мистецтва. Зокрема зустрічі з відомими блогерами, діячами культури, артистами. Усе це у сукупності створює позитивне середовище для формування культури, як такої, і культури читання зокрема.

Подібні масштабні івенти надають платформу для відстеження попиту на продукцію. Видавництво «Ранок» створює літературу для різних цільових аудиторій, різних жанрів і завдяки фестивалю нам вдалося зрозуміти, що сучасного читача захоплює та приваблює найбільше. Зважаючи на результати продажів, можна впевнено сказати, що сучасне українське доросле суспільство потребує якісної літератури, що вимагає роздумів, відображає наше минуле та сьогодення. Лідером серед дорослої літератури стала книжка «Наша столітня. Короткі нариси про довгу війну» Володимира В'ятровича. Дітям до душі звісно герої, але вже не казкові, а переважно ті, що стають новими символами, до прикладу герої книги «Ігри спадкоємців» Дженніфер Лінн Барнс. Також увагу читачів завоювали видання «Пес Патрон і Шкарпетковий монстр» Юліти Ран, «Таємниця зниклих зайців. Лісовий детектив» Андрія Кокотюхи, «Легендарій дивних міст» Альони Сіліної. Це чудово, що книжка нині виховує українське молоде покоління та формує об’єктивно-усвідомлене мислення дорослих.

Великою популярністю на KyivBookFest користувалися панельні обговорення з авторами. Це дозволяє читачам краще розуміти творчий процес, дізнаватися про інсайти та інформацію, яку вони, можливо, не знайшли б у книжках. Загалом книжкові фестивалі створюють сприятливу атмосферу для взаємодії між письменниками, видавцями й читачами. Вони слугують місцем для обміну думками, досвідом та ідеями.

Якщо говорити про продажі, то у порівнянні з «Книжковим Арсеналом», дохід видавництва «Ранок» від продажів на KyivBookFes майже рівний. Нам вдалося продати книжок на близько півмільйона гривень. Я вважаю, що це добре.

Найціннішим для нас було живе спілкування на різних рівнях: видавці – читачі, автори – читачі, видавці – видавці. Загалом упродовж трьох днів було проведено понад 150 заходів. Саме це і створило незабутню атмосферу фестивалю. Як видавці ми презентували читачеві свою продукцію, почули живі відгуки та відповідно зробили висновки, аби працювати надалі над покращенням книжкової продукції.

Загалом, фестиваль отримав дуже позитивні відгуки, а відвідуваність близько 25 тисяч учасників свідчить про великий інтерес до нього та до книги зокрема. Успішний перший рік KyivBookFest може стати основою для подальшого розвитку та залучення ще більшої кількості учасників.

Однак KyivBookFestу не вистачає підтримки від держави. Зокрема діалогу влади з видавцями і створення умов для книгодрукування української літератури. Така підтримка може значно збільшити вплив книги на культурний та інтелектуальний розвиток нації. KyivBookFest має потенціал стати ще більшою подією в українському культурному календарі та підтримати розвиток книжкової сфери в країні.

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