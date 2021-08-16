Куклы для девчек: почему они важны для развития

Кукла — одна из лучших игрушек для девочки на все времена. В прошлом, когда не было фабричной продукции, детям шили тряпичных кукол. Лишь начиная с 60-х годов прошлого столетия предприятия начали выпускать яркие и красивые игрушки, от которых без ума каждая маленькая принцесса.

Кукла как развивающая игрушка

Интересная версия происхождения слова "кукла" в английском языке ("doll") гласит, что данное понятие произошло от греческого слова "eidolon", переводящегося как "идол". Кукла на самом деле выполняет роль некоего идола, образа реального мира. При помощи игры дети учатся постигать законы взрослой жизни, отыгрывая различные модели поведения, "пробуя" себя в разных взрослых ролях. Современные психологи считают, что игра в куклы очень важна для нормального развития девочек. Игрушка выполняет несколько важных функций:

Способствует проживанию ребенком различных эмоций, отыгрыванию чувств.

Развивает воображение и фантазию. Кукла для ребенка находится не в изолированном мире — она живет своей жизнью, "посещает" игрушечный магазин, "вступает" в отношения. Поэтому часто рекомендуется приобретать не только одну куклу, но и несколько дополнительных аксессуаров для большего разнообразия игры. Это могут быть, к примеру, игрушечные лошадки, посуда, набор модных вещиц и другие милые мелочи, которые точно оценят юные леди. Можно купить куклу с забавным другом-динозавром или, к примеру, дополнить игрушку набором для игры в школу или "больничку".

Для разных возрастов нужны и разные куклы, которые соответствуют психологическому уровню развития ребенка, на каждом этапе позволяя формировать новые психические качества.

Кукла помогает детям социализироваться, влиться в общество. При помощи игры малыши учатся человеческим отношениям.

Для девочек кукла особенно важна, так как она способствует осознанию себя как принадлежащей к женскому полу. В современной психологии этот процесс называется гендерной идентичности.

Используя современную куклу, ребенок учится тому, что пока что недоступно для него — он исследует возможности взрослой жизни. Нередко мамы и папы не обращают внимания на то, как дети играют, и какие игрушки больше всего хотели бы видеть в качестве подарка. Родителям обычно хочется научить малышей полезным, "разумным" вещам.

Но на самом деле личностное развитие является не менее важным, чем умственное. Если ребенок не научится в процессе игры поведению в различных социальных ситуациях, не отработает их на материале детского воображения — в более взрослом возрасте эти моменты могут представлять для него трудности.

Современные игрушки: почему они важны

Некоторые родители — а особенно часто и дедушки с бабушками — полагают, что современным игрушкам стоит предпочесть старые модели. Такие модели, от которых дети буквально "пищат от восторга", у них вызывают недоверие. "Для чего ей эта Monster High? Лучше куплю старого доброго пупса", — раздумывают родители.

Однако дело в том, что сегодня мир меняется стремительно, а с ним преобразуются и его идеалы, образы. Девочки любят смотреть разные мультсериалы, играть в игры. Потом эти моменты обсуждаются с подружками. Неудивительно, что детям хочется поиграть в настоящую куклу-зомби или ультрасовременную героиню, обладающую необычными способностями. Ребенку в любом случае придется жить в ХХI столетии. В прошлом и кукла Барби казалась новшеством, однако со временем она стала привычной и любимой миллионами малышей.