Куриное буритто: Аппетитно, вкусно и незабываемо: порадуйте завтраком или ужином свою семью!

Ингредиенты

Используйте остатки курицы в этих легко поджаренных обертках, наполненных пряным рисом и бобами по-мексикански. Замените ветчиной, говядиной или свининой, если предпочитаете.

1 столовая ложка растительного масла.

1 красная или белая луковица или 4 нарезанные зеленые луковицы.

400 г овощной смеси на ваш выбор (мы использовали морковь, красный перец и кукурузу).

200 г курицы, нарезанной небольшими кусочками.

2 упаковки по 250 г готового риса с лаймом и кориандром.

400гр. Красная фасоль в соусе чили.

6 больших обертываний.

1 нарезанный авокадо.

100 г тертого чеддера.

1 взбитое яйцо.

Сметана, для подачи (по желанию).

Метод

Шаг 1

Нагрейте масло в большой сковороде. Добавьте лук и готовьте 5 минут до мягкости, затем добавьте выбранные овощи и продолжайте готовить еще 5-10 минут или до готовности. Добавьте оставшееся мясо, рис и фасоль вместе с соусом из банки. Все перемешать и варить 5 минут, пока не станет горячим.

Шаг 2

Нагрейте другую сковороду, пока она не станет горячей, и нагрейте духовку до 140/120 ° C вентилятор / газ 2. Теперь соберите буррито. Разогрейте обертку на горячей сковороде 10 секунд (держите сковороду горячей, вам нужно будет использовать ее снова).

Шаг 3

Выложите примерно шестую часть рисовой смеси в центр пленки. Сверху добавьте немного авокадо и немного сыра, затем смажьте взбитое яйцо по краю. Сложите концы поверх начинки, затем сложите в стороны как конверт.

Шаг 4

Слегка разровняйте до свертка и положите швом вниз на горячую сковороду. Готовьте в течение 2 минут, пока нижняя сторона не закроется и не станет золотисто-коричневой, переверните и готовьте еще несколько минут.

Шаг 5.

Держите буррито в духовке в тепле, пока вы продолжаете собирать и готовить оставшиеся буррито. Если хотите, подавайте со сметаной.

Источник: 1 Минута