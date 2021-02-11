Куриный фахитас в гриле с измельченным авокадо: прекрасный вариант семейного ужина 

Каждая домохозяйка хочет порадовать свою семью чем то вкусным на ужин. Однако в наше трудное время изысканные продукты дорогие и многим не по карману на приготовление интересных и вкусных блюд на каждый день.

Однако вы можете себе позволить в праздник или когда к вам придут гости приготовить это блюдо. Оно заинтригует вас и вашу семью.

Ингредиенты

2 мелко натертых зубчика чеснока

150 г простого биойогурта в горшочке

½ ч.л. копченой паприки

¼ ч. Л. Молотого тмина

¼ ч. Л. Молотого кориандра

¼ ч. Л. Орегано

200 г филе куриной грудки мини

2 нарезанных помидора

1 небольшая красная луковица, мелко нарезанная

1 зеленый перец чили, очищенный от семян и мелко нарезанный (по желанию)

4 столовые ложки нарезанного свежего кориандра

сок 1 лайм

2 тортильи с семенами

1 авокадо, разрезанный пополам и очищенный от косточек

Куриный фахитас в гриле с измельченным авокадо

Метод

Шаг 1

Добавьте чеснок в йогурт. Выложите 2 столовые ложки в миску среднего размера, добавьте специи и орегано и хорошо перемешайте. Добавьте курицу и перемешайте до образования покрытия.

Шаг 2

Нагрейте сковороду и обжарьте курицу в течение 5 минут, перевернув один раз, до полной готовности, но все еще влажной. (Если вы хотите поджарить курицу, сначала вытрите немного масла на сковороде с антипригарным покрытием, иначе специи подгорят.)

Шаг 3

Смешайте помидоры с луком, чили (если есть), кориандром и лаймом по вкусу. Нагрейте лепешки, следуя инструкциям по упаковке. Вычерпайте мякоть авокадо, раздавите половину каждой тортильи, затем добавьте курицу и салат с сальсой. Выложите ложкой чесночный йогурт, скатайте и ешьте, пока он горячий.

Источник: 1 Минута