Куриный фахитас в гриле с измельченным авокадо: прекрасный вариант семейного ужина
Каждая домохозяйка хочет порадовать свою семью чем то вкусным на ужин. Однако в наше трудное время изысканные продукты дорогие и многим не по карману на приготовление интересных и вкусных блюд на каждый день.
Однако вы можете себе позволить в праздник или когда к вам придут гости приготовить это блюдо. Оно заинтригует вас и вашу семью.
Ингредиенты
2 мелко натертых зубчика чеснока
150 г простого биойогурта в горшочке
½ ч.л. копченой паприки
¼ ч. Л. Молотого тмина
¼ ч. Л. Молотого кориандра
¼ ч. Л. Орегано
200 г филе куриной грудки мини
2 нарезанных помидора
1 небольшая красная луковица, мелко нарезанная
1 зеленый перец чили, очищенный от семян и мелко нарезанный (по желанию)
4 столовые ложки нарезанного свежего кориандра
сок 1 лайм
2 тортильи с семенами
1 авокадо, разрезанный пополам и очищенный от косточек
Куриный фахитас в гриле с измельченным авокадо
Метод
Шаг 1
Добавьте чеснок в йогурт. Выложите 2 столовые ложки в миску среднего размера, добавьте специи и орегано и хорошо перемешайте. Добавьте курицу и перемешайте до образования покрытия.
Шаг 2
Нагрейте сковороду и обжарьте курицу в течение 5 минут, перевернув один раз, до полной готовности, но все еще влажной. (Если вы хотите поджарить курицу, сначала вытрите немного масла на сковороде с антипригарным покрытием, иначе специи подгорят.)
Шаг 3
Смешайте помидоры с луком, чили (если есть), кориандром и лаймом по вкусу. Нагрейте лепешки, следуя инструкциям по упаковке. Вычерпайте мякоть авокадо, раздавите половину каждой тортильи, затем добавьте курицу и салат с сальсой. Выложите ложкой чесночный йогурт, скатайте и ешьте, пока он горячий.
Источник: 1 Минута