Куриный пирог “Масала”: здоровая и не жирная запеканка с изумительным индийским соусом удивит вас

Ингредиенты

2 ст.ложки растительного масла

4 куриных грудки без кожи

2 луковицы, нарезанные

имбирь длиной до пальцев, натертый на терке

3 измельченных зубчика чеснока

2 столовые ложки среднего карри-порошка

2 ч.л.молотого кориандра

2 ч.л.молотого тмина

2 ч.л. семян черной или коричневой горчицы

2 чайные ложки белого или красного винного уксуса

2 чайные ложки сахара (белого или коричневого)

2 банки по 400 г нарезанных помидоров

150 мл светлого кокосового молока (купите банку на 400 мл - для начинки понадобится больше)

1 большой красный перец, очистить от семян и нарезать крупными кусочками

1 большой зеленый перец, очистить от семян и нарезать крупными кусочками

½ небольшого пучка кориандра, листья крупно нарезанные

Для начинки

1 ½ кг мучного картофеля, нарезанного очень большими кусочками

150 мл светлого кокосового молока

1 чайная ложка куркумы

сок 1 лимона

1 пучок зеленого лука, мелко нарезанный

стебли ½ небольшого пучка кориандра, мелко нарезанные

1 чайная ложка семян калонджи (также известных как чернушка или семена лука)

хлеб наан, для подачи (по желанию)

Метод

Шаг 1

Разогрейте глубокую сковороду или огнеупорную форму для запекания и добавьте 2 чайные ложки масла. Быстро, но хорошо обжарьте куриные грудки с обеих сторон, затем переложите на тарелку. Уменьшите огонь и добавьте оставшееся масло, лук, имбирь и чеснок. Осторожно обжарить до мягкости. Добавить специи и варить несколько минут, помешивая.

Шаг 2

Добавьте уксус, сахар, помидоры и кокосовое молоко. Доведите до кипения и пузырите 10 мин. Нарежьте куриные грудки на мелкие кусочки и добавьте в сковороду куриный сок и перец. Варите на медленном огне еще 20 минут, пока курица не прожарится, а соус немного не станет мягким. Снимите огонь, добавьте листья кориандра и приправьте по вкусу - для этого понадобится хорошая приправа.

Шаг 3

Чтобы сделать начинку, положите картофель в большую кастрюлю с водой, доведите до кипения, затем варите до готовности - 10-15 минут, в зависимости от размера ваших кусков. Слейте воду как следует, затем снова опустите в кастрюлю и сушите на пару несколько минут.

Шаг 4

Добавьте в сковороду кокосовое молоко и куркуму и хорошо разомните. Приправить лимонным соком и небольшим количеством соли, затем перемешать через зеленый лук и стебли кориандра.

Шаг 5

Выложите куриную масалу в форму для запекания. Добавьте ложку пюре, чтобы покрыть его, затем посыпьте семенами калонджи. Можно накрыть крышкой и охладить до 2 дней (или заморозить до месяца).

Шаг 6

Нагрейте духовку до 200C / 180C вентилятор / газ 6 и выпекайте 25-30 минут (или 45 минут из охлажденного), пока он не станет горячим и не станет хрустящим. Подавайте с хлебом наан, если хотите.

Источник: 1 Минута