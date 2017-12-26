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Легендарное фото: Сильвестр Сталлоне и Арнольд Шварценеггер вместе празднуют Рождество

Сильвестр Сталлоне поделился совместным снимком с Арнольдом Шварценеггером, сделанным в самый любимый семейный праздник за границей — Рождество.

Легендарное фото: Сильвестр Сталлоне и Арнольд Шварценеггер вместе празднуют Рождество

На фото легендарные звезды боевиков прекрасно выглядят — очевидно, что 71-летний Слай и 70-летний Арнольд продолжают поддерживать спортивную форму.

«Смотрите, кто заглянул на Рождество! Арнольд Шварценеггер всегда наполняет комнату позитивной энергией», — подписал кадр Сталлоне.

Фото моментально рапсространилось по Сети и за несколько часов набрало сотни тысяч тысяч «лайков».

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