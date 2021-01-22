Легкое ризотто с колбасой и фенхелем: прекрасный вариант ужина для всей семьи

Ингредиенты

Согрейтесь холодными ночами с этим успокаивающим ризотто. Это недорогой вариант для кормления семьи в загруженные будние дни. Когда вы приходите с работы и не хотите возиться с приготовлением сложного ужина - этот рецепт должен вас выручить.

2 столовые ложки оливкового масла.

1 мелко нарезанная луковица.

1 луковица фенхеля, мелко нарезанная.

2 свиные сосиски.

½ ч.л. семян фенхеля, измельченных.

2 больших измельченных зубчика чеснока.

3 веточки тимьяна, мелко нарезанные листья, плюс дополнительно для подачи.

400 г риса для ризотто.

100 мл белого вина.

1,4 литра горячего куриного бульона.

70 г мелко натертого пармезана.

1 лимон, цедра и сок.

Метод

Шаг 1

Нагрейте масло в большой кастрюле, добавьте лук и фенхель и жарьте 10 минут или до размягчения. Увеличьте огонь. Выдавить колбасу из кожицы прямо в сковороду и жарить 5 минут или до золотистого цвета. Перемешайте семена фенхеля, чеснок и тимьян и обжарьте еще минуту.

Шаг 2

Добавьте рис и обжаривайте 1 мин. Влейте вино в кастрюлю и кипятите жидкость, пока она не уменьшится вдвое. Добавьте половину бульона и варите, постоянно помешивая, до полного впитывания.

Добавьте оставшийся бульон, по черпаку за раз, и варите, пока он не станет al dente и не станет слишком густым, постоянно помешивая в течение 20-25 минут. Приправить черным перцем.

Шаг 3

Перемешайте сыр и лимон, затем разлейте ложкой по четырем мискам и рассыпьте лишними листьями тимьяна, чтобы закончить.

Источник: 1 Минута