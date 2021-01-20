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Лера Кудрявцева получила серьезную травму и показала себя на инвалидном кресле

Лера Кудрявцева получила серьезную травму и показала себя на инвалидном кресле

49-летняя телеведущая Лера Кудрявцева поразила публику, опубликовав в своем Инстаграме видео с собственным участием. На видео видно, как Кудрявцеву везут на инвалидном кресле, а также, как ее осматривает доктор. В качестве музыкального сопровождения ведущая выбрала известную композицию с подходящем в данном случае названием «Остров невезения». Как известно, только недавно Кудрявцева переболела коронавирусом и еще даже не успела полностью оправиться после болезни.

"Только пришла в себя от коронавируса. Вчера дома упала и ..... перелом крестца . Я живу этот месяц в каком-то сюрреализме. Что происходит", — подписала видео журналистка.

Пользователи Сети в комментариях пожелали Лере скорейшего выздоровления и посоветовали не отчаиваться. «Скорее выздоравливайте», «Берегите себя, Лера», «Выздоравливайте! Все проходит и это пройдет», «Все будет хорошо! Главное вера в позитивный исход», — пишут фолловеры.    

Напомним, Лера Кудрявцева — популярная российская телеведущая и актриса. В последнее время Лера Кудрявцева переживает не очень простые времена. Ее мама долгое время была на лечении в Крыму, затем в других городах  в России. Перед Новым годом телеведущая вместе со своей дочкой заболели на Ковид-19. Семья Кудрявцевой не смогла весело отметить Новый год и не попала на долгожданные каникулы в Дубай.

Источник: 1 Минута

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