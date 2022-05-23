Леся Никитюк рассказала о своих теперешних эмоциях, переживаниях и кто заставляет ее испытывать чувство гордости

После вторжения рф в Украину 24 февраля 2022 года знаменитость не покинула страну, стала активно заниматься волонтерской деятельностью.

Например, Леся принимала участие в проведении благотворительного проекта "Дети - Детям". Детей развлекали и другие знаменитости, украинские звезды: музыканты Позитив, MamaRika, Вадим Олейник, ведущая Лилия Ребрик,, хореографы Юлия Сахневич, Евгений Кот. Миссия "высадки звезд" серьезная - подарить детям улыбку, отвлечь от грустных мыслей маленьких переселенцев, с задачей все справились.

В недавней публикации Леся рассказала о своих теперешних эмоциях, переживаниях и кто заставляет ее испытывать чувство гордости.

Телеведущая поделилась с поклонниками историей о том, как начинается ее утро теперь. Это слезы в результате минуты молчания по защитникам Украины, мирным людям, погибшим от рук российских оккупантов. Далее Леся плачет из-за печальных новостей, а на днях это были слезы радости, ее переполняла гордость.

Леся объяснила, по какому поводу возникли такие эмоции. Ранее она рассказывала про свою подписчицу Лену, живущую в Эстонии, и активно помогающую украинскому народу. Телеведущая получила сообщение от нее, что многочисленные подписчики Леси написали ей слова благодарности за проделанную работу, помощь.

Источник: 1 Минута