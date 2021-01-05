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Личная Жизнь Поляковой: с кем живет и кого держит в сердце самая известная суперблондинка страны?

Личная Жизнь Поляковой: с кем живет и кого держит в сердце самая известная суперблондинка страны?

Она ежегодно выпускает треки, которые становятся хитами и буквально взрывают танцполы.

Личная Жизнь Поляковой: с кем живет и кого держит в сердце самая известная суперблондинка страны? Оля Полякова

Но есть кое-что, что интересует публику больше, чем творчество Поляковой — это личная Жизнь Поляковой. Как выглядит и чем зарабатывает муж Поляковой? Сколько детей у Оли Поляковой и как она их воспитывает?

Личная Жизнь Поляковой: с кем живет и кого держит в сердце самая известная суперблондинка страны? Оля Полякова біла Снегурочкой

История знакомства с мужем Оли Поляковой

Личная Жизнь Поляковой: с кем живет и кого держит в сердце самая известная суперблондинка страны? Оля Полякова

История любви знаменитой блондинки такая же счастливая, как и её творческая карьера. В 2003 году Оля была приглашенной певицей на дне рождения крупного предпринимателя по имени Вадим.

Личная Жизнь Поляковой: с кем живет и кого держит в сердце самая известная суперблондинка страны? Оля Полякова

Хотя мужчина был женат, он не смог устоять перед обаянием и красотой 19-летней Ольги и вскоре развёлся с женой.

Личная Жизнь Поляковой: с кем живет и кого держит в сердце самая известная суперблондинка страны? Оля Полякова

Несмотря на то, что за ней прикрепилась небольшая дурная слава разлучницы, Оля Полякова вовсе не верит во фразу "на чужом несчастье счастья не построишь".

Именно поэтому в 2004 году Оля и Вадим поженились. Первая дочь родилась через год и была названа Марией, в честь любимой винницкой бабушки Оли.

Личная Жизнь Поляковой: с кем живет и кого держит в сердце самая известная суперблондинка страны? Такой стала Оля Полякова после колдовства визажиста

Сейчас Маша Полякова радует маму и уже зарабатывает самостоятельно.

Она подрабатывает актрисой, моделью, ведет свой Инстаграм-блог, продает рекламу.

Личная Жизнь Поляковой: с кем живет и кого держит в сердце самая известная суперблондинка страны? Оля Полякова и ее дочь Маша - фото из детства Марии

Личная Жизнь Поляковой: с кем живет и кого держит в сердце самая известная суперблондинка страны? Оля Полякова в платье дракона поразила публику: Данилко еле устоял

Вторая дочка родилась спустя шесть лет и получила имя Алиса. Муж является продюсером Оли, а она называет его идеальным мужчиной, подчёркивая, что именно его вера в неё помогла ей стать звездой.

Отношения Оли Поляковой и мужа

Личная Жизнь Поляковой: с кем живет и кого держит в сердце самая известная суперблондинка страны? Оля полякова в 2012 году

Недавно в прямом эфире у Оли Поляковой в Инстаграм у нее спросили, за что она любит своего мужа.

Девушка ответила, что у нее очень спокойный и рассудительный муж, который терпит и любит все ее эмоциональные припадки.

Личная Жизнь Поляковой: с кем живет и кого держит в сердце самая известная суперблондинка страны? Оля Полякова

"Я ценю ментальное здоровье. Очень много партнеров давят на своих половинок, пытаются им что-то навязать, внушить свое мнение. Мой муж этого не делает, и я его за это ценю. Он такой спокойный, мнимо спокойный", — прокомментировала Оля Полякова в прямом эфире в Инстаграм.

Источник: 1 Минута

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