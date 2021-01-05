Личная Жизнь Поляковой: с кем живет и кого держит в сердце самая известная суперблондинка страны?

Она ежегодно выпускает треки, которые становятся хитами и буквально взрывают танцполы.

Оля Полякова

Но есть кое-что, что интересует публику больше, чем творчество Поляковой — это личная Жизнь Поляковой. Как выглядит и чем зарабатывает муж Поляковой? Сколько детей у Оли Поляковой и как она их воспитывает?

Оля Полякова біла Снегурочкой

История знакомства с мужем Оли Поляковой

Оля Полякова

История любви знаменитой блондинки такая же счастливая, как и её творческая карьера. В 2003 году Оля была приглашенной певицей на дне рождения крупного предпринимателя по имени Вадим.

Оля Полякова

Хотя мужчина был женат, он не смог устоять перед обаянием и красотой 19-летней Ольги и вскоре развёлся с женой.

Оля Полякова

Несмотря на то, что за ней прикрепилась небольшая дурная слава разлучницы, Оля Полякова вовсе не верит во фразу "на чужом несчастье счастья не построишь".

Именно поэтому в 2004 году Оля и Вадим поженились. Первая дочь родилась через год и была названа Марией, в честь любимой винницкой бабушки Оли.

Такой стала Оля Полякова после колдовства визажиста

Сейчас Маша Полякова радует маму и уже зарабатывает самостоятельно.

Она подрабатывает актрисой, моделью, ведет свой Инстаграм-блог, продает рекламу.

Оля Полякова и ее дочь Маша - фото из детства Марии

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Вторая дочка родилась спустя шесть лет и получила имя Алиса. Муж является продюсером Оли, а она называет его идеальным мужчиной, подчёркивая, что именно его вера в неё помогла ей стать звездой.

Отношения Оли Поляковой и мужа

Оля полякова в 2012 году

Недавно в прямом эфире у Оли Поляковой в Инстаграм у нее спросили, за что она любит своего мужа.

Девушка ответила, что у нее очень спокойный и рассудительный муж, который терпит и любит все ее эмоциональные припадки.

Оля Полякова

"Я ценю ментальное здоровье. Очень много партнеров давят на своих половинок, пытаются им что-то навязать, внушить свое мнение. Мой муж этого не делает, и я его за это ценю. Он такой спокойный, мнимо спокойный", — прокомментировала Оля Полякова в прямом эфире в Инстаграм.

Источник: 1 Минута