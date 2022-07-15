Лина Костенко получила престижную французскую награду: 92-летняя поэтесса восхитила моложавым видом (ФОТО)

Лина Костенко замечательно выглядит на свой возраст

Лина Костенко - известная поэтесса, писатель-шестидесятница, профессор Киево-Могилянской академии, лауреат Шевченковской премии, которая десятки лет находилась за завесой молчания. Лина Васильевна также отказалась от звания Героя Украины, но, несомненно, она занимает одно из главных мест в развитии гражданской позиции украинского патриота. Только крайний десяток лет писательница открывает почитателям свою творческую душу, хотя, как сама говорит, крайне не любит появляться на светских мероприятиях.

Лина Костенко пригласили в посольство Франции в Украине

14 июля 2022 года легендарная украинская поэтесса была награждена высшей наградой Франции - Орденом почетного легиона. Эта награда присуждается французским президентом за военные или гражданские заслуги. Церемония награждения прошла в Киеве, в посольстве Франции в Украине. Лина Костенко написала уже не один десяток стихов и крылатых фраз, которые описывают ее чувства и переживания в связи с военными событиями в Украине.

Еще в 2015 году писательница занималась волонтерской помощью воинам АТО. Вместе с гуманитаркой, она передавала на передовую книжки со стихами об уже известном "маленьком сером человечке". А ее слова "Сегодня - мы, а завтра - вы" сегодня стали пророческими.

На награждении присутствовал мер Киева Виталий Кличко, он был восхищен встречей с известной писательницей. Мэр назвал личность поэтессы олицетворением духа и достоинства, чем поделился в Фейсбук. Виталий Кличко также рассказал, что поэтесса посвятила рыцарскую награду воинам, которые защищают нас от российских войск. Сама Лина Васильевна была чрезвычайно скромна и, кажется, для нее эта награда - полная неожиданность.

Цитаты из стихов великой украинской поэтессы затрагивают душу любого настоящего украинца, который переживает за свою страну всем сердцем.

"Нет времени на поражение" - поддерживает Лина Васильевна тех, кто борется за Украину.

Источник: 1 Минута