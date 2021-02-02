Липкий яблочный пудинг “Ириска”: лакомство после сытного ужина
Каждая домохозяйка после сытного ужина хочет побаловать своих домашним чем то вкусным. Таким лакомством может стать для вас яблочный пудинг "Ириска". Попробуйте приготовить его по прилагаемому рецепту и гарантируем, что на столе не останется ни одной порции.
Приятного аппетита!
Ингредиенты
85 г сливочного масла, топленого
140 г муки самоподнимания
100 г золотой сахарной пудры
1 ст. ложка разрыхлителя
200 мл молока
1 взбитое яйцо
1 чайная ложка ванильного экстракта
2 яблока очищенные от сердцевины и нарезанные
Для начинки
140 г темно-коричневого сахара
50 г пекана, крупно нарезанного
Метод
Шаг 1
Нагрейте духовку до 180 ° C / вентилятор 160 ° C / газ 4. Слегка смажьте 2-литровую (3½ пинты) жаропрочную форму сливочным маслом. Насыпьте муку, сахар, разрыхлитель и щепотку соли в большую миску. Смешайте молоко, масло, яйца и ванильный экстракт и перемешайте с сухими ингредиентами, пока не получите однородное тесто. Выложите яблоки в блюдо, положите сверху тесто и разгладьте ножом, пока яблоки не покроются.
Шаг 2
Для начинки залейте сахар 250 мл кипятка и перемешайте до однородной массы. Вылейте жидкость на смесь для пудинга, затем рассыпьте орехи пекан. Выпекайте около 40 минут, пока пудинг не поднимется и не станет золотистым. Подавайте пудинг большой ложкой, чтобы на дно блюда было нанесено немного липкого карамельного соуса. Подавать с сливками, теплым заварным кремом или ванильным мороженым.
Источник: 1 Минута