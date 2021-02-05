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Лиза Галкина впечатляюще исполняет легендарный хит Джо Дассена под руководством Аллы Пугачевой

Лиза Галкина впечатляюще исполняет легендарный хит Джо Дассена под руководством Аллы Пугачевой

Сейчас Елизавете Галкиной семь лет. Она живет в большом доме-дворце, вместе со своим братом Гарри, родителями и прислугой. Учитывая то, что Алла Борисовна достаточно давно ушла на заслуженный отпуск от сцены, у нее есть достаточно много времени для воспитания ребенка, и даже двух.

Звездное семейство живет в довольно богатой деревне Грязи, в Подмосковье

Лиза Галкина впечатляюще исполняет легендарный хит Джо Дассена под руководством Аллы Пугачевой Пугачева и Галкин с детьми

Несмотря на то, что там живут зажиточные люди, и дома там далеко не самые бедные, апартаменты Пугачевых выглядят действительно впечатляюще — как маленький филиал Диснейленда. Хотя, нет, вовсе он не маленький!

В доме у Аллы Борисовны и Максима очень много интересного, и среди всего прочего — пианино, на котором двойняшки даже научились играть в четыре руки.

Мы нашли раритетное видео, где Лиза Галкина стоит рядом с этим роялем и исполняет песню Джо Дассена.

Видно как она поет и внимательно смотрит на маму, которая находиться за кадром и показывает, когда ей нужно покрутиться и жестикулировать руками.

На видео у девочки заплетена косичка. Она стоит в белой футболке и маленькой блестящей юбке. Играет на пианино какой-то мужчина, видимо, преподаватель Лизы по вокалу или музыке.

Напомним, в 2021 году славным двойняшкам Лизе и Гарри Галкиным исполнится по восемь лет. Дети самых знаменитых артистов России и ближайшего зарубежья Аллы Пугачевой и Максима Галкина посещают школу, поют и играют на фортепиано.

Лиза давно стала звездой Instagram, где регулярно радует многочисленных поклонников. В этот раз на ее страничке появилось новое видео из семейного архива. В кадрах ролика Лиза в черно-белом полосатом комбинезончике рассказывает, что будет приносить домой всех животных.

Источник: 1 Минута

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