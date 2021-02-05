Лиза Галкина впечатляюще исполняет легендарный хит Джо Дассена под руководством Аллы Пугачевой

Звездное семейство живет в довольно богатой деревне Грязи, в Подмосковье

Сейчас Елизавете Галкиной семь лет. Она живет в большом доме-дворце, вместе со своим братом Гарри, родителями и прислугой. Учитывая то, что Алла Борисовна достаточно давно ушла на заслуженный отпуск от сцены, у нее есть достаточно много времени для воспитания ребенка, и даже двух.

Пугачева и Галкин с детьми

Несмотря на то, что там живут зажиточные люди, и дома там далеко не самые бедные, апартаменты Пугачевых выглядят действительно впечатляюще — как маленький филиал Диснейленда. Хотя, нет, вовсе он не маленький!

В доме у Аллы Борисовны и Максима очень много интересного, и среди всего прочего — пианино, на котором двойняшки даже научились играть в четыре руки.

Мы нашли раритетное видео, где Лиза Галкина стоит рядом с этим роялем и исполняет песню Джо Дассена.

Видно как она поет и внимательно смотрит на маму, которая находиться за кадром и показывает, когда ей нужно покрутиться и жестикулировать руками.

На видео у девочки заплетена косичка. Она стоит в белой футболке и маленькой блестящей юбке. Играет на пианино какой-то мужчина, видимо, преподаватель Лизы по вокалу или музыке.

Напомним, в 2021 году славным двойняшкам Лизе и Гарри Галкиным исполнится по восемь лет. Дети самых знаменитых артистов России и ближайшего зарубежья Аллы Пугачевой и Максима Галкина посещают школу, поют и играют на фортепиано.

Лиза давно стала звездой Instagram, где регулярно радует многочисленных поклонников. В этот раз на ее страничке появилось новое видео из семейного архива. В кадрах ролика Лиза в черно-белом полосатом комбинезончике рассказывает, что будет приносить домой всех животных.

Источник: 1 Минута