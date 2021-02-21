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Лолита Милявская рассекретила нового возлюбленного: это уже седьмой муж будет

Лолита Милявская рассекретила нового возлюбленного: это уже седьмой муж будет

Со своим крайним избранником она не так давно рассталась, но уже поспешила огорошить новостью о новом романе.

Личная жизнь Лолиты Милявской набирает обороты: будет седьмая свадьба?

Лолита Милявская рассекретила нового возлюбленного: это уже седьмой муж будет Лолита Милявская

В начале января СМИ писали о том, что Лолита вышла замуж в шестой раз. Позже певица опровергла официальное замужество, однако свои отношения назвала семейными. А теперь звезда раскрыла своего избранника.

"У меня роман с Романом! У каждого члена нашей семьи уже есть по коробочке с кольцами, оставшимися от предыдущих свадеб. Мы решили не тратиться, а просто подарили друг другу смешные амулеты и объявили родственникам за обедом, что теперь нас можно называть мужем и женой".

Естественно, Лолита не рассказала его фамилии, и не показала его фото.

Лолита Милявская рассекретила нового возлюбленного: это уже седьмой муж будет

Аргументировала это тем, что он богатый и непубличный человек.

Судя по снимкам певицы из соцсетей, она сейчас счастлива. В который раз. Фанаты искренне рады за своего кумира.

Напомним, у Лолиты за всю жизнь было пять мужей. И стоит отметить, что личная жизнь и работа всегда были тесно переплетены.

  • Первый муж (1984—1987) — Александр Беляев, актёр, однокурсник Лолиты.
  • Второй муж (1987) — Виталий Милявский. По словам Лолиты, брак был фиктивным.
  • Третий муж (1988—2000) — Александр Цекало, коллега, с которым, к слову, Лолита сначала не находила общего языка и все время ссорилась. Стоит отметить, что на время знакомства музыкантов Цекало был женат.
  • Четвёртый муж Лолиты (2004—2009) — Александр Зарубин.
  • Пятый муж (2010—2020) — Дмитрий Иванов.

Источник: 1 Минута

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