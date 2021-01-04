Лолита Милявская тайно вышла замуж в шестой раз: похудела и похорошела не просто так

Прошлый 2020 год был непростым для всех, а для исполнительницы хита "Пошлю его на" он еще и усугубился непростым разводом с пятым мужем Дмитрием Ивановым. С молодым тренером по сквошу Лолита прожила в браке 10 лет.

Как оказалось, внешняя идиллия не имела ничего общего с реальной картиной — после многочисленных измен Иванова терпение звезды лопнуло, в результате чего она ушла от супруга.

Дмитрий Иванов и Лолита Милявская

Морально это расставание далось Милявской тяжело, но спустя время она взяла себя в руки, преобразилась и встретила нового поклонника. Его имени певица не называет, хотя намекает, что за ней ухаживает не публичный человек, который занимает высокую должность в солидной компании.

Если до недавнего времени Лолита наслаждалась статусом холостячки, то после ее очередного появления на телевидении стало известно, что она снова замужем.

Так, героиня нашей сегодняшней статьи приняла участие в шоу "Новогодняя маска" и появилась на сцене в костюме подарка. Она спела песню "Журчат ручьи" из фильма "Весна", однако звездные члены жюри не смогли отгадать, кто скрывается за маской.

Лолита в шоу Маска

После рассекречивания себя Милявская даже выслушала извинения от Долиной и Киркорова, которые посетовали на то, что не узнали коллегу, хотя знакомы давным-давно. Затем Валерия сделала Лолите комплимент по поводу прекрасной физической формы, на что Филипп Бедросович тут же сказал, что причина преображения в том, что она влюбилась.

Валерия и Филипп Киркоров в шоу Маска

Экс-солистка кабаре-дуэта "Академия" тут же отреагировала и с улыбкой на лице объявила, что уже сменила статус:

"Вообще-то, я уже замужем!".

Лолита Милявская

Все присутствующие в студии удивились такой новости и секретности, ведь никто даже и не подозревал, что личная жизнь певицы в самом разгаре. Никакими подробностями торжества и семейной жизни Милявская делиться не стала, решив ограничиться минимумом информации.

Источник: 1 Минута